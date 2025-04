World of Fireplaces 2025: Justus präsentiert Festbrennstoffherd im Preiseinstieg

Hohe Energiekosten und der Wunsch nach mehr Unabhängigkeit: Der Markt für Festbrennstoffherde ist ein Segment mit guten Verkaufszahlen. Allein in den vergangenen zwei Jahren wurden bundesweit rund 40.000 Geräte verkauft, wobei sich neue Kundenkreise eröffneten. Einst traditionell in süddeutschen Wohnküchen zu finden, rückt der Festbrennstoffherd bundesweit in den Fokus der Verbraucher.

Justus, bereits mit zwei Festbrennstoffherden im rustikalen Design erfolgreich am Markt, reagiert auf die Nachfrage und erweitert sein Sortiment um den "Linz". Das neue Modell schließt die Lücke im unteren Preissegment und bietet ein Koch- und Heizgerät zum attraktiven Einstiegspreis. Der neue Festbrennstoffherd eignet sich ideal zur Ergänzung in Küchen von Häusern in ländlichen Wohngegenden, aber auch als primäres Koch- und Heizgerät im Garten- und Wochenendhaus oder Jagdhütte. Wer wenig Platz hat, profitiert von der Kombination aus Wärmequelle und vollwertigem Herd mit großem Backfach.

Schwarz oder weiß, Backfach links oder rechts

Der "Linz" besticht durch sein klares, zeitloses Design und ist in Weiß oder Schwarz erhältlich. Wahlweise ist das Backfach auf der rechten oder linken Seite positioniert. Hochwertige Applikationen aus Edelstahl unterstreichen die moderne Optik und sorgen für eine harmonische Integration in verschiedene Einrichtungsstile.

Mit einer Nennwärmeleistung von sieben kW, einer energieeffizienten Verbrennung in der Energieeffizienzklasse A und der Möglichkeit zum Wechsel zwischen Sommer- und Winterbetrieb überzeugt dieser Herd sowohl in puncto Leistung als auch Wirtschaftlichkeit. Die Kochplatte besteht aus robustem, langlebigem Stahl. Das doppelt emaillierte Gehäuse ist sehr widerstandsfähig und leicht zu reinigen. Der Hitzegrad wird über das in der Scheibe integrierte Thermometer angezeigt und über Brennstoffmenge und Luftzufuhr gesteuert. Mit der ersten Holzauflage wird die optimale Backtemperatur bereits nach 30 Minuten erreicht. So kann mit viel Wärme und gutem Gefühl gekocht und gebacken werden.

Justus auf der World of Fireplaces

Auf der zum zweiten Mal stattfindenden WOF in Leipzig präsentiert Justus dem Fachpublikum Neuheiten und Highlights vom 28. bis 29. April 2025 zwischen 9:00 und 18:00 Uhr am Messestand D 23 in Halle 5. Mitarbeiter und Geschäftsführung freuen sich auf interessante Gespräche und Begegnungen. Weitere Informationen und das gesamte Sortiment unter www.justus.de

Quelle: JUSTUS GmbH (ots)