Alles rund um das Thema Bildschirmaufnahme und was Sie dabei wissen müssen

Egal, welche Inhalte Sie erstellen, konsumieren oder spielen - eine richtige Screen-Capture-Software ist unverzichtbar für die Erstellung von hochwertigen Bildschirmaufnahmen bei Windows oder Mac. In diesem kleinen Artikel besprechen wir, wozu ein Screencast gut ist, welche Programme für die Bildschirmaufnahme es gibt und welche Funktionen dabei verwendet werden. Lassen Sie uns zusammen mit dem Text auseinandersetzen.

Wozu ein Screencast gut ist

Ein Screencast braucht man um Informationen klar und verständlich zu vermitteln: Viele Menschen nehmen Videos besser wahr als Text- oder Fotoanleitungen. Deshalb werden Screencasts im Bildungsbereich eingesetzt.



Zum besseren Eintauchen des Zuschauers, der gleichzeitig sieht, was auf dem Bildschirm passiert, und die Erklärungen des Autors hört.

Zur qualitativen Demonstration des Geschehens: Videos können auf diese Weise in hoher Auflösung aufgenommen werden, auch wenn der Autor nicht über eine teure Ausrüstung verfügt.

Zur Veranschaulichung von Vorgängen, die auf andere Weise nur schwer oder gar nicht gezeigt werden können - zum Beispiel, wenn sie eng mit der Bewegung von etwas auf dem Bildschirm verbunden sind.

Für berufliche Aufgaben, z. B. um einem Kollegen etwas zu demonstrieren oder um Schulungsvideos im Rahmen der Einarbeitung neuer Mitarbeiter zu erstellen.

Im Falle von Blogs - um Zuschauer und Besucher zu gewinnen: solche Videos sind einfach zu erstellen, sie sind beliebt und ziehen Zuschauer an. Auf YouTube und anderen Videodiensten gibt es zahlreiche Beispiele für ihre Verwendung.

Wenn Sie also wissen möchten, wie Sie eine Bildschirmaufnahme bei Windows 11 einfach und schnell machen und das Material für eine einfache Weitergabe bearbeiten möchten, ist die Verwendung einer der besten Bildschirmaufzeichnungssoftware der Schlüssel.

Filmora Video Editor ist ein Videoschnittprogramm von Wondershare, das es geschafft hat, sich buchstäblich auf der ganzen Welt beliebt zu machen. Wie aus Bewertungen hervorgeht, bevorzugen nicht nur professionelle Editoren die Arbeit mit dem Softwarepaket, sondern auch normale User, die an der Produktion einer Vielzahl von Videoinhalten beteiligt sind. Filmora ist ein Videoschnittprogramm, das über alle modernen Möglichkeiten verfügt, um die mit Screencast verbundenen Funktionen zu nutzen und die Möglichkeiten des Programms voll auszuschöpfen:

Klassische Bildschirmaufnahme: Video- und Audioaufnahmen, auch mit angeschlossenen Mikrofonen, Webcams und Colour Keying Technologien. Aufnehmen von Game Walkthroughs, Erstellen von Schulungsvideos, Erstellen von Präsentationen. Exportieren von Material zu YouTube, Vimeo und anderen ähnlichen Plattformen.

Parallele Aufzeichnung von Bildschirm und Webcam: Statistiken zeigen, dass Videos mit Menschen viel mehr Aufrufe erzielen. Eine separate Registerkarte mit dem Bild des Experten wird zu einer Art Aufmerksamkeitszentrum.



Individuelle Gestaltung des Aufnahmebereichs: Der Nutzer kann die Größe der aufzuzeichnenden Bilder variieren. Ein Zielfenster und ein spezifischer, vorausgewählter Bereich - Filmora kann jede Screencast-Aufgabe maximal bewältigen.

Audio-Aufnahme: Erstellen Sie eigene Audiospuren und integrieren Sie diese in das fertige Material. Mit der Voice-Recorder-Funktion, ausgestattet mit Werkzeugen zur weiteren Nachbearbeitung - Tempovariation, Schneiden, Stille entfernen, etc.

Dieses Projekt von Wondershare hat folgende Vorteile:

Es entwickelt sich ständig weiter und wird immer besser. Das Filmora-Team hat sich darauf konzentriert, so viele einfache und leicht zu bedienende Technologien im Bereich der künstlichen Intelligenz wie möglich in das Softwarepaket einzubauen.

Dieses Projekt, kommt mit einem exklusiven Design - es wurde von den besten UI/UX-Spezialisten der Welt entworfen;

Es unterstützt Multiplattform - Sie können die Software auf einem Computer oder einem Smartphone ausführen;

Es verbessert die Effizienz - die Werkzeuge des neuronalen Netzes reduzieren die Zeit, die für die Bearbeitung von Materialien aufgewendet wird, erheblich;

Es zeichnet sich durch Exklusivität aus - im Paket ist eine riesige Bibliothek mit Millionen von Effekten, Übergängen und Animationen enthalten.

Farbkorrektur, Keying, Rauschunterdrückung, Maskierung, Keyframe-Bearbeitung, Porträtmodus - jede Funktion zeichnet sich durch ihre Einfachheit aus. Auch wer keine besonderen Kenntnisse in der modernen Videobearbeitung hat, kann die Prinzipien der Arbeit von Filmora verstehen.

Nicht der offensichtlichste Vorteil von Wondershare Filmora Video Editor ist natürlich seine Einfachheit. Das Programm wurde von UI/UX-Design-Spezialisten zusammengestellt, die versucht haben, jedes integrierte Tool durch extrem einfache Manipulationen in einem einzigen Fenster laufen zu lassen.

Die Zeiten, in denen nur Profis Screencasting machen konnten, sind vorbei. Heute genügt es, High-End-Inhalte zu erstellen, die mit der parallelen Aufzeichnung von Bildschirm- und Webcam-Videos verbunden sind:

Besuchen Sie das Wondershare-Portal. Wählen Sie die Registerkarte für Filmora aus und laden Sie den Editor für Windows oder macOS herunter. Warten Sie, bis der Download und die Installation abgeschlossen sind, und öffnen Sie dann den Video-Editor im normalen Modus über die Taskleiste oder den Desktop.

Wählen Sie die Registerkarte "Screen Recorder" und starten Sie die Funktion zur Aufzeichnung von Aktionen auf dem Bildschirm.

Passen Sie die Screencast-Parameter an und klicken Sie auf die rote Schaltfläche, um die Aufnahme zu starten.



Die Auswahl an "lokalen" Optionen ist sehr groß. Der Benutzer kann die Bildrate, die bevorzugte Videoqualität oder z. B. eine Liste von Hotkeys für Start und Stopp auswählen. Nach der Aufnahme wird das Video automatisch in die Videobearbeitungsoberfläche importiert.

Das Gleiche gilt für die mobile Version von Wondershare Filmora Video Editor. Sie können die Anwendung auf Android- und iOS-Smartphones ausführen, indem Sie sie aus den offiziellen Shops - Google Play bzw. App Store - herunterladen.

FAQ

- F: Welche ist die beste Software zur Bildschirmaufnahme für Windows 11?

A: Es gibt viele verschiedene Software für die Bildschirmaufnahme von Windows 11, einige der interessantesten, bequemsten und einfachsten sind: Filmora, Xbox Game Bar, OBS Studio.

- F: Was soll ich tun, wenn die Qualität des aufgenommenen Videos nicht so gut ist wie erwartet und ich habe viele Unschärfe, Stottern oder eine instabile Bildrate?

A: Passen Sie die Aufnahmeeinstellungen wie Auflösung, Bildrate usw. vor der Aufnahme an, um die Aufnahmequalität zu verbessern.

----