Longines feiert die Leichtigkeit des Sommers auf Sylt - Die Conquest Sylt Edition 2025

Die Tage werden länger, die Sonnenstrahlen wärmer und die Lust auf die großen Ferien steigt ins Unermessliche! Bei Longines weiß man schon genau, wohin die Reise in diesem Sommer gehen wird: Einmal mehr zieht es den Schweizer Uhrenhersteller nach Sylt. Auf der beliebten Nordseeinsel, wo sich Sommer, Sonne, Strand und Meer nach Herzenslust genießen lassen, begrüßt die Marke vom 15. Juli bis 15. August im Herzen Kampens alte und neue Freunde mit einem eleganten Pop-Up-Store.

Erstmals werden hier gleich zwei limitierten Sylt-Editionen aus der Conquest Kollektion vorgestellt: Ein Damenmodell in der Größe 34 mm und Herrenmodell in 41 mm.

Im Sommer treffen sie sich alle auf den Wegen in und um Kampen, die Naturliebhaber und die Wassersportler, die Familienurlauber und die Jetsetter. Und sie alle finden in der klaren Luft und an den weiten Stränden von Sylt genau das, was sie suchen - Sport, Spaß, Action, Genuss und Entspannung. Auch Longines zieht es wieder auf die Insel, und diesmal hat der Uhrenhersteller ein außergewöhnliches Duo im Gepäck: die auf je 200 Stück limitierte Conquest Sylt Edition.

Diese leuchtend blauen Conquest Modelle sind mit 41 mm Durchmesser und Stahlband sowie mit 34 mm und Kautschukband erhältlich. Die beiden sportlich-eleganten Modelle zeichnen sich durch ihre so robuste wie elegante Verarbeitung aus. Die blauen Zifferblätter sind mit einem feinen Sonnenschliff versehen, und die Silhouette der Insel - ein echtes Erkennungszeichen unter Gleichgesinnten - findet sich auf dem transparenten Gehäuseboden der Automatikuhren wieder.

Die Conquest war die erste Kollektion, deren Name Longines 1954 schützen ließ. Ihre zeitgemäßen, markanten Modelle sind prädestiniert für einen aktiven Lebensstil. Die beiden Uhren der Conquest Sylt Edition sind jeweils auf 200 Stück limitiert und ab dem 1. Juli 2025 auf Sylt, in der Longines Online-Boutique sowie im ausgewählten Fachhandel deutschlandweit erhältlich.

Die facettenreiche Anziehungskraft von Sylt übt nicht ohne Grund große Wirkung auf den Schweizer Uhrenhersteller aus. Auch die Kollektion von Longines zeichnet sich durch Vielfalt und universellen Charme aus: Elegante und sportliche Designs, traditioneller und moderner Stil ergänzen sich harmonisch und werden von Frauen wie Männern gleichermaßen getragen. Die neuen Modelle der Conquest Sylt Edition zeugen von diesen unterschiedlichen Einflüssen und fangen zugleich das sportlich-elegante Lebensgefühl der berühmten Nordseeinsel ein und bilden die perfekten Begleiter für den Alltag.

Die beiden limitierten Uhren können vom 15. Juli bis 15. August 2025 bei der Longines Pop-Up-Installation in Kampen hautnah entdeckt werden.

Longines auf Sylt

Bereits zum vierten Mal hintereinander ist die Marke mit der geflügelten Sanduhr auf Deutschlands beliebtester Insel. Die beiden limitierten Conquest Sylt Editionen 2025 können vom 15. Juli bis 15. August 2025 bei der Longines Pop-Up-Installation in Kampen (Wattweg 1, 25999 Kampen) hautnah entdeckt und erobert werden.

Quelle: Longines (ots)