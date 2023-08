Neuer Impfreport: "Zwei Jahre Corona-Impfung: Eine Zwischenbilanz"

Soeben ist der neue, wenn auch leider wieder sehr verspätete, impf-report erschienen. Titelthema ist diesmal die Frage, was wir nach mehr als zwei Jahren Corona-Impfung darüber aussagen können, was diese Impfung bewirkt hat. Weitere Themen sind u. a. was Pfizer bereits bei der Impfstoffzulassung wusste, die spirituellen Folgen der Impfung und der Umgang mit der Masernimpfpflicht. Dies schreibt der renommierte Medizinjournalist Hans U. P. Tolzin auf "Impfkritik.de".

Weiter berichtet Tolzin: "Lieber Leser, es gibt Situationen, da müssen Regierungen und Verantwortliche zu rigorosen Maßnahmen greifen, also bestimmte Grundrechte einschränken, um von der Bevölkerung größeren Schaden abzuwenden. In einer Demokratie sollte es jedoch Usus sein, dass die Verantwortlichen vorher sorgfältig geprüft haben, ob diese Maßnahmen auch wirklich notwendig, wirksam, verhältnismäßig und alternativlos sind. Ein öffentlicher Diskurs über Pro und Kontra sollte nicht nur zugelassen, sondern von der Regierung ausdrücklich gefördert werden. Warum? Weil unwissende Bürger ohne eigene Meinung und Werte der Tod einer jeden Demokratie sind. Denn die Demokratie geht ja schließlich vom mündigen Bürger aus. Unmündige Bürger sind dagegen der ideale Nährboden für die Ambitionen von Narzissten und Psychopathen aller Couleur. In den letzten Jahren haben wir einen weltweit betriebenen Alarmismus erlebt, der als Rechtfertigung für beispiellose Einschränkungen unserer Grundrechte diente. Gleichzeitig wurde versucht, jeden öffentlichen Diskurs über die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahmen bereits im Keim zu ersticken. Wenn Sie noch ein treuer Konsument der abendlichen Tagesschau und Ihrer Tageszeitung sind, ist Ihnen das wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Doch ich frage Sie: Wo sind die Errungenschaften des jahrhundertealten Ringens unserer Vorfahren um Menschenwürde, Grundrechte, Frieden und Freiheit geblieben? Von einem Virus einfach mal so auf immer davongefegt? Die Zusammenstellung von Recherchen und Erkenntnissen unabhängiger Geister in dieser Ausgabe zeigt eine schier unheimliche Diskrepanz zwischen der Realität der veröffentlichten Meinung und dem, was derjenige vorfindet, der unabhängige Recherchen unternimmt. Wie auch immer Sie sich am Schluss bezüglich der Impfung und vermutlichen künftigen Lockdown-Maßnahmen entscheiden: Bitte treffen Sie Ihre Entscheidung bewusst und nicht aus Angst vor Ausgrenzung durch Ihr jeweiliges soziales Umfeld. Nicht vergessen: Nur als mündiger Bürger sind Sie eine tragende Säule für eine stabile menschenwürdige Gesellschaft und Demokratie, wie wir sie nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder und Enkel wünschen.