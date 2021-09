CBD Kristalle: Was hat es damit auf sich?

Bei den CBD Kristallen handelt es sich um die reinste Darreichungsform des Cannabidiols aus der Hanfpflanze. Einer großen Beliebtheit erfreuen sich die Kristalle dabei zum Beispiel als Beimischung in Cremes, Liquids, Öl und vielen weiteren Produkten.

Im Netz sind zahlreiche positive Erfahrungsberichte zu der Anwendung der CBD Kristalle zu finden. Besonders häufig werden sie dabei von den Anwendern genutzt, um Stress, Schlafprobleme oder Schmerzen effektiv zu lindern. Jedoch zögern besonders diejenigen, die mit CBD noch nicht allzu viele Erfahrungen sammeln konnten oft vor dem Kauf der CBD Kristalle – allerdings völlig unbegründet.

Was es grundsätzlich mit den CBD Kristallen auf sich hat und welche Vorteile sie gegenüber weiteren CBD-haltigen Produkten aufweisen, erklärt der folgende Beitrag.



CBD Kristalle – Das steckt dahinter

Die Form der CBD Kristalle entspricht einem weißen, sehr feinen Pulver, in welchem bis zu 99 Prozent reines CBD enthalten ist. Somit handelt es sich bei den Kristallen um das CBD-Produkt mit der größten Reinheit. Das kristalline Pulver wird von den meisten Anwendern verzehrt oder verdampft.

In den CBD Kristallen ist somit ausschließlich CBD enthalten. Weitere Cannabinoide, Flavonoide, Terpene oder anderweitige Verbindungen sind nicht zu finden. Damit unterscheiden sich die CBD Kristalle in hohem Maße von anderen CBD Produkten, wie beispielsweise CBD Vollspektrum Ölen. THC ist darüber hinaus in dem feinen Pulver ebenfalls nicht enthalten. Somit sind CBD Kristalle besonders für diejenigen geeignet, in deren Blut keinesfalls THC nachgewiesen werden darf oder die grundsätzlich sensibel auf THC reagieren.



Wirkung und Nebenwirkungen der Kristalle

Potenziell gehen von den CBD Kristallen die gleichen Wirkungen sowie Nebenwirkungen wie von anderen CBD Produkten aus. Die Wirkung von Cannabidiol gestaltet sich grundsätzlich schmerzlindernd, angstlösend und entzündungshemmend.

In seltenen Fällen können auch Nebenwirkungen durch die CBD-Anwendung auftreten, die jedoch eher harmloser Natur sind. Zu ihnen zählen etwa ein geringerer Appetit, Müdigkeit oder trockene Lippen. Falls neben dem CBD auch Medikamente eingenommen werden, ist es aufgrund möglicher Wechselwirkungen jedoch ratsam, vor der Anwendung der CBD Kristalle Rücksprache mit einem Arzt zu halten.



Diese Vorteile bieten die CBD Kristalle

Gegenüber den vielen anderen Produkten, die CBD enthalten, überzeugen die CBD Kristalle vor allem durch ihre sehr einfache und präzise Möglichkeit zur Dosierung. Anwender, die pro Tag zum Beispiel 25 Milligramm CBD einnehmen möchten, müssen von den CBD Kristallen lediglich ebenfalls 25 Milligramm abmessen – schon ist die ideal dosierte Portion gefunden. Ein Milligramm der CBD Kristalle entspricht also einem Milligramm CBD.

Daneben greifen viele Anhänger der CBD Kristalle zu diesem Produkt, da dieses keinerlei THC enthält. Auch, wenn die THC-Grenze von 0,2 Prozent auch bei den anderen legalen CBD Produkten eingehalten wird, enthalten diese dennoch das psychoaktive Cannabinoid in geringer Konzentration. Erwähnenswert ist darüber hinaus auch, dass sich die Kosten für die CBD Kristalle pro Milligramm CBD günstiger gestalten als bei einer Vielzahl anderer Produkte.

Die CBD Kristalle zeichnen sich außerdem durch ihre überaus vielfältigen Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten aus. So ist es beispielsweise möglich, das feine Pulver einfach unter die Zunge zu legen und es dort für einige Sekunden wirken zu lassen. Über die Mundschleimhaut wird das CBD dann umgehend in den Organismus aufgenommen. Doch auch in der Küche finden sich zahlreiche Möglichkeiten, die CBD Kristalle zu verwenden, ob in Getränken oder Speisen.

