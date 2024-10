LONGINES SPIRIT ZULU TIME X WEMPE Limitierte Edition mit royalblauer Lünette

Zwei Traditionshäuser, eine große Leidenschaft: Longines und Wempe verbindet nicht nur eine langjährige Zusammenarbeit, sie sind beide auch feste Größen in der Welt der feinen Uhrmacherkunst.

Nun krönen sie ihre gemeinsame Erfolgsgeschichte mit einem eleganten Sondermodell in limitierter Auflage, das ausschließlich bei Wempe erhältlich sein wird: Die Longines Spirit Zulu Time Wempe Edition in Blau und Schwarz. Diese exklusive GMT-Uhr ist von einem Modell aus dem Jahr 1925 inspiriert und die perfekte Hommage an zwei echte Pioniere der Uhrenbranche.



Die Namen Longines und Wempe stehen weltweit für höchste Qualität und Kompetenz im Bereich anspruchsvoller Zeitmesser. Es verwundert daher nicht,dass sich die beiden Traditionshäuser seit vielen Jahren sehr nahestehen. "Bereits seit 1925 verbindet uns einevertrauensvolle Zusammenarbeit mit Longines", sagt Kim-Eva Wempe, geschäftsführende Gesellschafterin der Gerhard D. Wempe GmbH & Co. KG. "Wir freuen uns, einen Partner an unserer Seite zu haben, der sich seit seinen Anfängen durch Pioniergeist und Präzision auszeichnet - Werte, die auch Wempe als Familienunternehmen schafft und wahrt."

Diese gemeinsame Erfolgsgeschichte wird nun von einem exklusiven Zeitmesser gekrönt, der ausschließlich in den Wempe Niederlassungen erhältlich sein wird: die Longines Spirit Zulu Time Special Edition mit royalblauer Lünette."Es ist eine große Freude, gemeinsam mit unseren Freunden von Wempe eine exklusive Sonderedition vorzustellen", so Longines CEO Matthias Breschan. "Die Longines Spirit Zulu Time ist inspiriert vom Wagemut der Entdecker, Forscher und Abenteurer des vergangenen Jahrhunderts - ein Drang nach Fortschritt, der auch das Familienunternehmen Wempe seit jeher umtreibt. Zudem erinnert das Modell an die Vorreiterrolle von Longines in der Entwicklung von Uhren mit mehreren Zeitzonen."

Die Longines Spirit Zulu Time geht auf die erste Longines Armbanduhr mit zwei Zeitzonen zurück, die 1925 gefertigt wurde und die damals auf ihrem Zifferblatt die Signalflagge Zulu trug - Zulu steht für den Buchstaben Z, der in der Luftfahrt und beim Militär die Weltzeit markiert. Optisch fällt ihre moderne Neuinterpretation durch eine aufwendige Verarbeitung auf. Die beidseitig drehbare Lünette dieses Sondermodells ist mit einem königsblauen Keramikeinsatz versehen, der elegant mit dem schwarzlackierten und polierten Zifferblatt kontrastiert. Stunde, Minute und Sekunde aus der Mitte werden ergänzt voneinem 24-Stunden-Zeiger mit blauer Pfeilspitze sowie von einem Datumsfenster bei 6 Uhr. Die mit Super-LumiNova® beschichteten Zeiger und Ziffern lassen sich auch bei Dunkelheit optimal ablesen. Das 42 mm große Stahlgehäuse ist mit einem austauschbaren Edelstahlarmband versehen.

Angetrieben wird die Uhr von einem exklusiv für Longines gefertigten Automatikkaliber das gegen Magnetfelder resistent und mit einer Spiralfeder aus Silizium ausgestattet ist. Dieses extrem präzise und widerstandsfähige Uhrwerk mit einer Gangreserve von bis zu 72 Stunden wurde von der COSC (Offizielle Schweizer Kontrollstelle für Chronometer) als Chronometerzertifiziert. Auf diesen hohen Standard verweisen auch dezent die fünf Sterne auf dem Zifferblatt, die traditionell bei Longines die hohe Qualität des Uhrwerks bescheinigen. Die Longines Spirit Zulu Time Special Edition ist auf 300 Stück limitiert und ab Januar 2024 exklusiv bei allen Wempe Niederlassungen erhältlich.

Mit ihrem jahrhundertealten uhrmacherischen Know-how ist die Marke Longines Wegbereiter zahlreicher technischer Entwicklungen gewesen, und auch heute zeugt sie von unaufhaltsamen Innovationsgeist. Das ständige Streben nach Exzellenz hat Longines dazu veranlasst, alle automatischen Zeitmesser des Hauses mit Spitzenuhrwerken auszustatten, die über eine Spiralfeder aus Silizium verfügen. Dieses Material ist nicht nur besonders leicht und korrosionsbeständig, es ist auch unempfindlich gegenüber herkömmlichen Temperaturschwankungen und Magnetfeldern. Seine einzigartigen Eigenschaften verbessern die Ganggenauigkeit und Langlebigkeit einer Uhr und ermöglichen es Longines, auf diese Modelle eine Garantie von 5 Jahren zugewähren.

