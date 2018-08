5 besten Kameras des Sommers 2018

Das fängt ja toll an. Da macht man es sich zum Ziel, einen Artikel über die fünf besten Digitalkameras des Sommers 2018 zu schreiben und bemerkt schon nach einer Minute Recherche: So wird das nichts! Digitalkamera ist nicht gleich Digitalkamera und genauso wie man keine Äpfel und Birnen miteinander vergleichen kann, kann man auch keine digitale Spiegelreflexkamera einer Systemkamera gegenüberstellen. Es wäre ein ungleicher Kampf, den die DSLM-Cam unweigerlich verlieren würde.

Ich musste mich also für eine der beiden Familien entscheiden und die Wahl fiel auf die kompakten Systemkameras, da man im Sommer ja doch eher leichter unterwegs ist und sich nicht für jeden Schnappschuss mit dem Gewicht und den Ausmaßen einer DSLR (Digital Single Lens Reflex) herumärgern möchte. Hier ist sie also, meine persönliche Top-5 der digitalen Systemkameras für den Rekordsommer 2018.

Platz 5: Panasonic Lumix GH5



Ein 20-Megapixel-Sensor, ein ausgezeichneter OLED-Sucher und eine Serienbildfunktion mit 30 B/s sind schon nicht von schlechten Eltern. Dazu kommen SD-Doppelkartenschaft, WLAN und Bluetooth, was die Lumix GH5 zu Recht zum Flaggschiff von Panasonics MFT-Portfolio macht. Allerdings ist die Knipskiste nicht wirklich kompakt und mit rund 1700 Euro sicherlich auch kein Schnäppchen.

Platz 4: Fujifilm X-T2

Bis zur Einführung der X-H1 waren die Fujifilm X-T2 und die X-Pro2 die Platzhirsche in Fujifilms Kamerasegment, wobei die neuere X-T2 das interne Rennen klar für sich entscheiden konnte und immer noch kann. Sie überzeugt vor allem durch ihre erstklassige Bildqualität, ein ultraschnelles Tracking-AF-System und eine ultrahochauflösende 4k-Videofunktion. Die X-T2 schlägt mit 1400 Euro zu Buche.

Platz 3: Panasonic Lumix G9

Panasonic versteht offenbar sein Handwerk, wenn es um Digitalkameras geht und darf sowohl auf die Lumix G9 als auch auf den dritten Platz stolz sein. Technisch basiert die Spiegellose auf der GH5, wurde aber hinsichtlich auf die Fotografie vollständig optimiert. So kommt die Japanerin mit einem zweiten beleuchtbaren LCD-Display an der Oberseite des kompakten Gehäuses – sehr praktisch! Der 4/3-Sensor ist etwas kleiner als der der GH%, liefert aber eine überzeugende Performance. 1700 Euro sind da zwar gerechtfertigt, aber kein Pappenstiel.

Platz 2: Fujifilm X-1

Auch wenn es im Augenblick nicht so aussieht: Auch andere Hersteller haben tolle Kameras im Programm, das beweist die Testsiegerin. Auf Platz 2 allerdings hat es sich die Fujifilm X-1 gemütlich gemacht. Es handelt sich um Fujifilms erste Systemkamera und das Flaggschiff des Hauses. Sie bietet ein beleuchtbares Display auf der Oberseite des Gehäuses, einen touchfähigen Monitor sowie einen neuen X-Trans-Sensor mit 24 Megapixeln. Leider ist sie mit 1900 Euro immer noch nicht die Teuerste im Test.

Platz 1: Sony Alpha 7 III

Platz 1 geht an die Schwestern Alpha 7 III, Alpha 7R III und Alpha 7S II aus dem Hause Sony. Die spritzwassergeschützten Gehäuse sind bei allen drei nahezu identisch. Die Unterschiede findet man unter der Haube versteckt. So ist die Sony Alpha 7 III (kurz: Sony A7 III) mit einem 24-Megapixel- Vollformatsensor versehen worden und stellt damit so etwas wie den Allrounder dar. Außerdem ist sie mit Abstand die günstigste der drei Vollformat-Schwestern. Im Test lieferte sie die beste Bildqualität und überzeugte mit einem schnellen Hybrid-AF-System, Klappmonitor und einem leistungsstarken Akku.