Neu: Beate Bahner entlarvt die Masern-Mythen

Die Masern sind im Grunde das geringste gesundheitspolitische Problem - in Deutschland über Deutschland hinaus. Dabei sind die Masern ja gleichzeitig diejenige Kinderkrankheit, die am häufigsten mit Entwicklungsschüben in Verbindung gebracht wird. Dies berichtet Medizinjournalist und Impfexperte Hans U. P. Tolzin auf "Impfkritik.de".

Tolzin weiter: "Warum unsere Politiker jeden einzelnen der außerordentlich seltenen (angeblichen) Maserntodesfälle als willkommene Gelegenheit nutzen, Eltern unter Druck zu setzen, während sie den fatalen Einfluss von Fiebersenkern und Vitaminmangel auf den Krankheitsverlauf ignorieren, bleibt ein Rätsel.

Die wahren Motive hinter der Masernkampagne mögen weiter im Dunkeln liegen, doch die Fakten rund um die Masern, die Impfung und das sogenannte "Masernschutzgesetz" liegen offen auf dem Tisch.

Die bekannte Rechtsanwältin und Bürgerrechtlerin Beate Bahner hat sie in ihrem neuen Buch zusammengetragen. Wer das Wissen im Alltag anwendet, der kann sich somit gegenüber den Gesundheitsämtern und selbsternannten Masernexperten in Kindergärten, Schulen und Nachbarschaft einen Vorteil verschaffen. Denn Wissen ist bekanntlich Macht. "

Quelle: Impfkritik