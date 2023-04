Wie können Kinder vor den Risiken geschützt werden, die sie eingehen, wenn sie lernen, das Internet zu benutzen?

Was ist die elterliche Kontrolle (parental control)?

Wenn wir von elterlicher Kontrolle sprechen, beziehen wir uns auf die Möglichkeit für Eltern, die Kontrolle über Inhalte und den Zugriff auf das Internet oder andere Geräte wie Fernseher zu erlangen.

Wie wir bereits erwähnt haben, können viele von ihnen gefährlich und unangemessen sein, wie zum Beispiel sexuelle Inhalte. Kinder sollten keinen Zugang zu diesen Inhalten haben, da sie im Internet noch nicht autonom sind und noch nicht als erwachsene Menschen ausgebildet wurden.

Famisafe, ein Tool für die elterliche Kontrolle

FamiSafe ist ein Tool, mit dem Eltern die Internetaktivitäten ihrer Kinder auf einfache und intuitive Weise überwachen können.

Als erstes müssen Sie ein FamiSafe-Konto erstellen und registrieren. Sie können die App auch testen, indem Sie sich als Gast anmelden.

Sehen wir uns die Schritte an, die erforderlich sind, um ein FamiSafe-Konto auf dem Telefon der Eltern zu erstellen/registrieren:

Die Optionen, die bei der Verwendung von Famisafe für die Kindersicherung erscheinen.

Bild: famisafe.wondershare.com



Mit FamiSafe können Sie die Telefonaktivitäten Ihrer Kinder wie folgt überwachen:

Zeitlänge

Wissen Sie genau, wie viel Zeit Ihre Kinder mit bestimmten Apps verbringen? Sie können die Zeit, die Ihre Kinder vor dem Bildschirm verbringen, verwalten, indem Sie Timeout- und Anwendungslimits festlegen.

Aktivitätsberichte

Sehen Sie sich einfach den Nutzungsverlauf Ihres Kindes an. Dabei wird jede einzelne Bewegung erfasst, inklusive besuchter Seiten und angesehener Videos.

Kontrolle der Kanäle auf YouTube

Es erlaubt Ihnen, Ihre Kinder während diese auf YouTube surfen zu schützen, da ihr Anzeigeverlauf analysiert und die für sie gefährlichen Videos oder Kanäle blockiert werden.

TikTok-Geschichte

Hier können Sie das tägliche Protokoll der angesehenen Videos und der auf TikTok verbrachten Zeit sehen. Um TikTok zu kontrollieren, können Sie die Funktionen Screen Time und Application Blocker benutzen.

Sie können auch die Inhaltssicherheit aufrechterhalten:

Unangemessene Fotos können erkannt werden.

Einfach gesehen, es schaltet die Erkennung ein und sucht nach Bildern, die auf Kinderhandys schädlich sein können. Später können diese Bilder unerkenntlich gemacht oder gelöscht werden.

Erkennung expliziter Inhalte

Diese Funktion kann schädliche Nachrichten in jeder Art von Social-Networking-Apps erkennen.

Inhaltsverwaltung

Es ist in der Lage verdächtige Wörter und Bilder in sozialen Netzwerken auf personalisierte Weise zu erkennen und fängt sie ab. Es ist der beste Weg, um die Handys von Kindern zu überwachen.

Wenn es um Websicherheit geht, bietet es auch hervorragende Sicherheit und Kontrolle:

Web-Filter

Es ist möglich eine Sperre für Seiten aktivieren, dessen Inhalte für Kinder schädlich sein könnten. Auch Eltern werden über das Vorhandensein dieser Seiten informiert.

Browserverlauf

Führt eine Überprüfung Ihres Webbesuchsverlaufs in jedem Browsertyp durch, einschließlich Google, Firefox oder Safari.

Sichere Suche

Aktivieren Sie die sichere Suche, um alle gefährlichen Suchergebnisse auf Google, Bing oder Yandex zu entfernen.

Die Standortverfolgung ist sehr nützlich:

Bild: famisafe.wondershare.com



Standort in Echtzeit

Es ermöglicht Ihnen, die Kleinen jederzeit in Echtzeit zu lokalisieren, und das alles schnell und mit großer Präzision, was ihm eine große Zuverlässigkeit verleiht.

Standortgeschichte

Es ist möglich, was wirklich Interessantes wie den Aktivitätsverlauf von Kindern zu überprüfen. Sie erhalten Benachrichtigungen, wenn sie die Schule oder das Haus verlassen.

Schlussfolgerung

FamiSafe ist ein einziges Tool, das für beide Eltern verschiedene Möglichkeiten hat, um beim Zugriff ihrer Kinder auf Inhalte aus dem Internet völlig beruhigt zu sein.

Kurz gesagt, FamiSafe bietet die folgenden Vorteile:

Blockieren Sie die übermäßige Nutzung von Smartphones.

Es gibt viele Suchtverhalten mit Smartphones. Heute wissen Kinder ab drei Jahren, wie man Spaß hat. Mit FamiSafe können Sie die Bildschirmzeit und die Anwendungssperre leiten. Es ist ein klarer Helfer für gesunde digitale Gewohnheiten.

Hält Kinder von Online-Gefahren fern.

Selbst die aufmerksamsten Eltern, die auf was ihre Kinder tun aufpassen, können alle die in sozialen Netzwerken geposteten Nachrichten nicht im Auge behalten. FamiSafe erledigt diese Arbeit für sie. Es verfügt über leistungsstarke Content-Management-Funktionen. Auf diese Weise sind sie sicher vor Cybermobbing, sexuellen Inhalten und so weiter.

Überwachen Sie wie und wo sich Ihre Kinder bewegen, bzw. befinden.

Es ist sinnvoll, sich Gedanken darüber zu machen, wo die Kinder sind, und Sicherheit ist wichtig. Dank der Echtzeit-Ortung und Standorthistorie von FamiSafe sind Sie in dieser Hinsicht auf der sicheren Seite.

Nach allem, was wir Ihnen gesagt haben, haben Sie sicherlich eine bessere Vorstellung von all den erstaunlichen Vorteilen, die FamiSafe zu bieten hat.

Eines steht fest: Das Internet hat viele positive Aspekte, aber es gibt auch Schattenseiten, vor denen Minderjährige geschützt werden müssen, denn die Gefahren werden immer größer. Glücklicherweise gibt es auf dem Markt Tools wie FamiSafe, mit denen Sie das Internet optimal nutzen können.



----