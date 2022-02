Sandra Paixmont schickt in "Engel Ayahmah und die geheimnisvolle Uhr" ihre Protagonistin erneut auf eine spannende Abenteuerreise im Kampf gegen das Böse

Die Autorin Sandra Paixmont kombiniert ihre rasante Erzählgeschwindigkeit mit lustigen und tiefgründigen Gesprächen. Der neue Band aus dem Leben des liebenswerten und ungeduldigen Engels eignet sich sowohl für junge als auch ältere Leser. Spannende Erlebnisse, gespickt mit fantasievollen Bildern, rührenden Gesprächen und witzigen Episoden entführen den Leser in eine einzigartige Welt, die alles andere vergessen lässt.

In Engel Ayahmah werden die Werte des Lebens neu beleuchtet und vermittelt. Dazu zählen in der himmlischen Ayahmah Welt u.a. Freundschaft, Miteinander und Zusammenhalt. Engel Ayahmah regt hierbei u.a. dazu an, den eigenen Blickwinkel zu verändern und über den Tellerrand der eigenen Wahrnehmung hinaus zu betrachten.

Ayahmah ist gerade erst daheim im Himmel angekommen. Doch Erzengel Gabriel ist verschwunden. Er hinterlässt Ayahmah eine geheimnisvolle Uhr. Durch einen Blick darauf wird sie in ihr erstes Abenteuer geschleudert. Auf ihrer weiteren Reise muss Ayahmah immer wieder ihrem gefährlichen und heimtückischen Widersacher Marengomare gegenübertreten. Ayahmah kämpft entschieden gegen ihn an und gerät in tödliche Gefahr. Im Himmel entsteht großer Aufruhr ...

Zum Buch:

Engel Ayahmah: Und die geheimnisvolle Uhr (Band 2) von Sandra Paixmont, 412 Seiten, gebundenes Buch, 24,99 Euro, ISBN: 9783347414976,Taschenbuch, 14,99 Euro, ISBN 9783347414969, E-Book, ASIN B09LD4DQG5, 10,- Euro

Engel Ayahmah: Und die geheimnisvolle Uhr (Band 2) von Sandra Paixmont, 412 Seiten, gebundenes Buch, 24,99 Euro, ISBN: 9783347414976,Taschenbuch, 14,99 Euro, ISBN 9783347414969, E-Book, ASIN B09LD4DQG5, 10,- Euro

Zur Autorin:

Sandra Paixmont lebt im Herzen der Fränkischen Schweiz. Inspiriert durch ihre Naturverbundenheit und tiefe Sensibilität gelingt es ihr, wundervolle und einzigartige himmlische Geschichten zu erzählen.

Quelle: Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner (ots)