Cockpit am Arm: CITIZEN PROMASTER SKY U830 - neues Inhouse-Werk und hochauflösendes Digital-Display

CITIZENs beliebte Kombi-Fliegeruhren der Reihe PROMASTER SKY erhalten ein technisches Update: Neben einem neuen hauseigenen Werk (Kaliber U830, Eco-Drive*) mit zahlreichen Funktionen bekommen die zwei neuesten SKY-Modelle eine hochauflösende Digital-Anzeige, die sich im Freien noch besser ablesen und bedienen lässt.

Ideal für Piloten, Abenteurer und moderne Entdecker, für die CITIZEN in den PROMASTER-Reihen SKY, LAND und MARINE seit über 35 Jahren Uhren für den professionellen Einsatz entwickelt. Die neuen Analog-Digital-Modelle kommen in zwei Varianten: Mit schwarzem Zifferblatt (Edelstahl, grau beschichtet) sowie mit blauem Zifferblatt und klassisch in Edelstahl gehalten. Beide Uhren sind ab September im Fachhandel und auf citizenwatch.eu ab 599 Euro erhältlich.

Analog-Digital: CITIZEN-Kaliber U830 mit MIP-Display

Angetrieben von dem hauseigenen und neu entwickelten Kaliber U830 bieten diese Uhren nun noch mehr Funktionalität in einem von der Luftfahrt inspirierten Design. Jedes Modell ist mit dem neuen Kaliber ausgestattet, das aus der Land U822-Serie hervorgegangen ist, und ein multifunktionales MIP-Display (Memory-in-Pixel) erhalten hat. Diese neue Technologie bietet eine höhere Auflösung und sorgt damit nicht nur für eine bessere Ablesbarkeit im Freien, sie erschließt gleichzeitig neue Möglichkeiten, detailliertere Informationen anzuzeigen. Zum Beispiel visualisiert die Lichtstärkeanzeige* anschaulich die von der lichtbetriebenen Eco-Drive-Technologie erzeugte Energie - sogar für die letzten sieben Tage. Zudem ermöglicht das neue Display einen schnellen sowie intuitiven Zugriff auf die Weltzeit und unterstützt damit sowohl Weltreisende als auch Luftfahrtprofis.

Außerdem an Bord: Ein Chronograph (Stoppuhr), dessen Zeitmessung schnell und komfortabel auf dem Display abzulesen ist, sowie die Möglichkeit, mehrere Alarme für verschiedene Zeiten und Tage einzustellen.

Das 43-mm-Gehäuse sorgt ebenfalls für eine komfortable Handhabung, während das für die SKY-Serie typische Zifferblatt-Design mit zahlreichen Details und drei Totalisatoren in der oberen Hälfte des Zifferblatts ausgestattet ist. Einer davon zeigt auf der 12-Uhr-Position - in echter Piloten-Tradition - durchgehend die UTC-Zeit an.

Eine schlanke Rechenschieber-Lünette sorgt für ein weiteres typisches Fliegeruhren-Feature und optische Raffinesse. Das integrierte Edelstahlarmband und die markant geformten Bandanstöße - inspiriert von Flugzeugflügeln - runden das Design der U830-Modelle ab.

*1 Eco-Drive ist eine von CITIZEN entwickelte Technologie, die Uhren mit jeder natürlichen oder künstlichen Lichtquelle antreibt, sodass kein Batteriewechsel erforderlich ist. Als erste Technologie dieser Art in der Uhrenindustrie wurde Eco-Drive von der Japan Environment Association (JEA) als Eco Mark-Produkt zertifiziert und für seinen Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit ausgezeichnet.

*2 Die Lichtstärkeanzeige erfasst und zeigt die Intensität des auf das Zifferblatt fallenden Lichts (das den Strom für den Betrieb der Uhr erzeugt) in sieben Stufen an, sodass der Träger den Ladezustand in jeder Situation leicht ablesen kann.

Quelle: Citizen Watch Europe GmbH (ots)