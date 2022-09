Zirkuläre Wertschöpfung: Nachhaltige Produkte mit minimaler Auswirkung

Das Prinzip der Kreislaufwirtschaft ist in aller Munde und doch laufen die meisten wirtschaftlichen Prozesse weiterhin linear ab: Rohstoffe werden entnommen, um Produkte herzustellen, die nach ihrer Nutzung im Müll landen. Diese finden danach zumeist keine weitere Verwendung in der Wertschöpfungskette, wodurch die begrenzten Ressourcen des Planeten belastet und zudem die Umwelt verschmutzt wird.

Rund 50 Prozent der weltweit entnommenen Ressourcen sind der Baubranche zuzuschreiben[1]. Für diese und für die Politik stellt dies eine große Herausforderung dar, die innovative und langfristige Lösungsansätze für die gesamte Wertschöpfungskette erfordert.



Einer dieser Ansätze ist das Cradle to Cradle®-Designkonzept, das von GROHE, einer führenden globalen Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen, angewandt wird. Die zertifizierten Produkte ermöglichen eine zirkuläre Wertschöpfung und reduzieren den Ressourcenüberkonsum, indem Materialströme in Recyclingkreisläufen gehalten werden. Unabhängig geprüft und zertifiziert, sind die Cradle to Cradle Certified® (C2C Certified) Produkte ein großer Schritt in Richtung ressourcenschonende Zukunft - sowohl für die Baubranche, als auch für einzelne Endverbraucher:innen.

Das Besondere an diesen Produkten ist, dass sie mit der Absicht entworfen und hergestellt werden, ihre Bestandteile am Ende des Lebenszyklus für die Herstellung neuer Produkte zu verwenden. Somit wird aus dem linearen ein zirkulärer Wertschöpfungsprozess.

Mit der Einführung von vier Gold-zertifizierten Cradle to Cradle Certified®-Produkten hat GROHE bereits 2021 Endverbraucher:innen und der gesamten Braubranche die konkrete Möglichkeit eröffnet, kreislauffähige Produktlösungen in Haus und Bad zu verbauen. Der nächste Schritt ist nun die Ergänzung des aktuellen C2C Certified-Portfolios von GROHEs Bestsellern um weitere Produkte, die einen nachhaltigen, ressourcenschonenden und umweltbewussten Alltag noch einfacher machen.

Mit der neuen Bronze-Zertifizierung der GROHE Tempesta Handbrause mit 2 Strahlarten sowie der GROHE Blue Filter des Zulieferers BWT umfasst GROHEs C2C Certified-Angebot nun insgesamt sechs nachhaltige Lösungen. Die Zertifizierung der GROHE Blue Filter verleiht dem Wassersystem - das gekühltes, gefiltertes und sprudelndes Wasser direkt aus der Küchenarmatur liefert und somit Plastikflaschen eliminiert - einen weiteren entscheidenden Vorteil für einen nachhaltigen Alltag. Nach der Nutzung der Filter sammelt GROHE die gebrauchten Filter und gibt diese an BWT weiter, wo 99 Prozent der Materialien recycelt werden.

"Die Erschöpfung der begrenzten und belasteten Ressourcen unseres Planeten zwingt uns alle dazu, den Wandel voranzutreiben. Mit der Erweiterung unseres Cradle to Cradle Certified®-Produktportfolios erreichen wir Schritt für Schritt die nächste, logische Stufe und nutzen das große Potenzial der zirkulären Wertschöpfung. Unser wachsendes Cradle to Cradle Certified®-Sortiment erleichtert es unseren Kund:innen, ressourcenschonende Entscheidungen einfacher zu fällen, ohne dabei auf Komfort oder ansprechendes Design verzichten zu müssen. Unser neuer Schritt unterstützt nachhaltiges Bauen und hilft Planer:innen und Architekt:innen, einen Beitrag zu Zertifizierungssystemen für Grünes Bauen zu leisten", erklärt Jonas Brennwald, Leader LIXIL EMENA.

Quelle: GROHE AG (ots)