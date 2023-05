E-Shishas vs. E-Zigaretten: Entstehung, Funktionsweise und Unterschiede

Bereits 1963 meldete Herbert A. Gilbert sein Modell der E Zigarette zum Patent an. Die erste elektronische Zigarette wurde also schon Anfang der sechziger Jahre entwickelt. Man konnte mit ihr einen aromatisierten Dampf einatmen, der durch die Erhitzung einer nikotinhaltigen Lösung entstand. Zu einer Vermarktung der Idee kam es allerdings nicht. Im Jahr 2002 erfand dann in China Lik Hon eine E Zigarette, die auf einer Ultraschall-Technologie basierte. Diese setzte sich nicht durch, aber die nachfolgenden Modelle konnten schließlich über das Unternehmen, das Hon Lik beschäftigte, in alle Welt exportiert werden.

Die Gründe für das Scheitern der ersten E Zigarette sehen Historiker in einer gesellschaftlichen Entwicklung, die das Tabakrauchen in der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts zu einer schädlichen Gewohnheit erklärte. Vor dieser Zeit war der Druck auf die Tabakindustrie und die Raucher noch nicht so enorm. Der Bedarf der Verbraucher nach der E Zigarette entstand aus der Negativ-Wirkung des Tabakrauchens.



Die E-Shisha stellte das Unternehmen Xeo erstmals im Jahr 2013 auf einer Messe vor. Das in Hannover ansässige Unternehmen ließ sich den Namen shisha2go schützen. Die elektronische Shisha hat seither einen Siegeszug durch die ganze Welt angetreten. Sie ist mobil einsetzbar und arbeitet nach einem ähnlichen Prinzip wie die E Zigarette.

Ein Vergleich der Funktionsweise in Bezug auf Aktivierung und Mobilität

Die Funktionsweisen der E Shisha und der E Zigarette unterscheiden sich nur wenig. Beide arbeiten mit einem Akku, der bequem über ein Kabel nachgeladen werden kann. Bei beiden Modellen wird ein Liquid, das die Aromen enthält, durch eine Heizwendel erhitzt und kann dann als Dampf inhaliert werden. Der Tank mit Liquid kann meist nachgefüllt werden. In ihn hinein ragt ein drahtumwickelter Docht, der über den Einschalter in Funktion gesetzt wird. Der Strom aus dem Akku lässt die Heizwendel heiß werden, das Liquid verdampft und wird über das Mundstück angesaugt. Die Geräte verleihen ihrem Nutzer viel Flexibilität, denn man kann sie überall und jederzeit genießen. Während eine echte traditionelle Shisha sehr sperrig und auch leicht zerbrechlich ist, sind E Shishas oder E Zigaretten einfach zu transportieren und unkompliziert zu nutzen.

Die Unterschiede zwischen E-Shishas und E Zigarette sind nicht so groß, aber nennenswert. Bei einer E Zigarette muss man einen Einschalter betätigen, bei der E-Shisha setzt sich die Funktion in Gang durch das Ansaugen des Dampfes und wird auch wieder automatisch abgeschaltet. E-Shishas haben ein farbenfrohes Gehäuse und werden oft als Einweggeräte genutzt. Es gibt in den aktuellen Neuvorstellungen aber auch nachfüllbare E-Shishas. Während die ersten Modelle der E-Shisha nicht mit Nikotin befüllbar waren, setzen sich jetzt auch Modelle durch, die eine Nikotinanreicherung zulassen.

Der E-Shisha Shop Paradise Shisha: Auswahl und Innovationen

Paradise Vape and Shisha kann man im Shop erwerben, mit den wichtigen Zubehörteilen und den Liquids. Laut Aussage des Herstellers bietet der Shop eine riesige Auswahl an aromatischen Liquids die Abwechslung und den Genuss für jeden Geschmack. Demnach ist Paradise ein Qualitätsbegriff, der für eine hochwertige Ware und für die Zufriedenheit der Verbraucher steht. Man kann im Shop für die Paradise Shisha sehr viele Produkte finden, die für den optimalen Gebrauch der Shishas sorgen. Bei den Liquids sieht man eine Entwicklung zu den unzähligen fruchtigen Aromen, die speziell im Sommer für eine Erfrischung garantieren. Es gibt aber auch Dessert-Geschmack, leckere Süßigkeiten oder die bewährten Tabakgeschmacksrichtungen, die viele Vaper bevorzugen, die früher geraucht haben. Ob man ein Liquid ohne Nikotin haben möchte oder lieber eine Anreicherung des Liquids mit unterschiedlichen Nikotinkonzentrationen, das kann jeder Dampfer selbst entscheiden. Der Shop bietet für jeden Bedarf die passenden Liquids an. Die neuen Lovesticks fallen auf, die E-Shishas, die als sehr umweltfreundlich gelten und einfach zu bedienen sind. Empfehlenswert sind auch die Produkte von Elf Bar, die sehr beliebt sind.



----