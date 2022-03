Dark Souls 3 – Bist du hart genug für dieses Spiel?

Wie bei den vorherigen Souls-Spielen wird auch in Dark Souls 3 eine faszinierende - wenn auch unterschwellige - Geschichte erzählt: Du schlüpfst in die Rolle eines von mehreren "Unbekannten", eines untoten Helden, der dazu verflucht ist, das Land Lothric zu durchstreifen. Die Welt steht am Rande einer apokalyptischen, nicht enden wollenden Finsternis, und die einzige Hoffnung besteht darin, "das Feuer zu verbinden", indem man alle Helden, die das Feuer zuvor verbunden haben, jagt und tötet.

Ein Anwender des Spiels schreibt darüber folgendes: "Es ist ein vertrauter Aufbau, aber er bringt dich zu dem, worauf es in der Souls-Formel wirklich ankommt: die Erkundung einer riesigen, interessanten Welt und der Kampf gegen wirklich herausfordernde Gegner darin. Was den letzten Punkt angeht, so hat sich FromSoftware die Kritik an der relativ banalen Gegnerauswahl von Dark Souls 2 zu Herzen genommen. Das dritte Spiel der Serie ist voll von den ungewöhnlichsten und unmenschlichsten Gegnern in der Geschichte der Serie. Und wenn man sich für Feinde in Menschengestalt entscheidet, sind sie schlauer und anspruchsvoller im Kampf als je zuvor.



Dark Souls ist eine Serie, die für ihre Herausforderungen bekannt ist, und die Kämpfe in Dark Souls 3 sind in dieser Hinsicht einfach die besten der Serie. Einige der Bosse des Spiels sind mit Abstand die härtesten, denen ich je begegnet bin, Begegnungen, die ich als einschüchternd und mechanisch anspruchsvoll empfand. Vor allem die letzten beiden Bosskämpfe des Spiels haben mir die Haare zu Berge stehen lassen. Selbst die schwierigsten Gegner folgen jedoch erkennbaren Mustern; das Auswendiglernen und Überwinden dieser unglaublich schwierigen Gegner ließ mich erschöpft und müde, aber mit einem Lächeln zurück.

Implementierung von sinnvollen Änderungen



FromSoftware hat auch einige neue Werkzeuge hinzugefügt, um mit der wachsenden Herausforderung umzugehen. Vor allem verfügt jede Waffe in Dark Souls 3 über eine "Waffenfertigkeit", eine neue Spezialbewegung, die in Form eines ultrastarken Angriffs mit langer Aufziehzeit, eines einzigartigen Stärkungszaubers oder sogar eines Zaubers, wie dem Werfen eines Feuerballs, ausgeführt werden kann. Diese neuen Optionen fügen den Kampfszenarien eine weitere Ebene hinzu, die durch die Einführung von Fokuspunkten erleichtert wird.



Fokuspunkte funktionieren ähnlich wie Magiepunkte in anderen RPGs, und tatsächlich werden sie jetzt auch für das Wirken von Zaubersprüchen verwendet. Im Moment bedeutet das, dass die Spieler eine weitere Ressource haben, die sie zwischen den Lagerfeuer-Checkpoints des Spiels verwalten müssen, ein weiterer Aspekt des ohnehin schon komplexen Grundkampfes von Dark Souls 3. Ich habe mich nie gezwungen gefühlt, diese neuen Werkzeuge zu benutzen - abgesehen von ein oder zwei Gimmick-Kämpfen -, aber ich habe die zusätzliche Tiefe genossen, die sie bieten, und sie werden wahrscheinlich die intensiven Spieler-gegen-Spieler-Begegnungen noch lächerlicher machen. Besonders gut gefallen hat mir die strategische Wahl zwischen der traditionellen Heilung und der Wiederherstellung der Fokuspunkte - ein Dilemma, das die Serie bisher nicht geboten hat.



Dark Souls 3 hat auch einige Lektionen von seinem eher actionorientierten Horror-Ableger Bloodborne gelernt. Zwar können sich die Spieler wieder nach Belieben hinter einem Schild verstecken - was ich sehr begrüße, da ich es vorziehe, mich zu verstecken -, aber sowohl Gegner als auch Charaktere bewegen sich schneller als in Dark Souls oder Dark Souls 2. Ausweichen und Parieren fühlen sich notwendiger an, und die Unbesiegbarkeitsrahmen - also die Zeit, in der dein Charakter nach dem Ausweichen nicht verletzt werden kann - sind stärker ausgeprägt. Das alles führt zu einem dynamischeren Kampfsystem, das so anspruchsvoll und herausfordernd wie immer ist.

Sehr gutes Spiel, aber weniger dynamisch



Wenn die Welt von Dark Souls 3 nur so dynamisch wäre wie diese. An Dark Souls 2 scheiden sich die Geister, weil die Welt von einem Gebiet zum nächsten springt, ohne dass dies einen logischen, geografischen Sinn ergibt. In gewisser Weise scheint das Weltdesign von Dark Souls 3 ein extremes Gegenstück zu diesen Beschwerden zu sein, und das nicht immer zum Besseren. Es ist bis zu einem gewissen Grad logisch - und dieser Fehler besteht darin, dass es nie wirklich irgendwo besonders interessant wird. Die meiste Zeit in Dark Souls 3 verbringt man in Schlössern oder auf den steinernen Gängen von Dörfern, die unter diesen Schlössern gebaut wurden. Es gibt einen Sumpf. Es gibt ein paar Katakomben. Das sind alles Dinge, die wir schon einmal gesehen haben, und obwohl ich kein Spiel erwarte, in dem sich die Themen nicht wiederholen, war ich doch enttäuscht, wie wenig Überraschungen Dark Souls 3 zu bieten hatte. Ein Teil dieses Mangels an Überraschungen ist auch auf das frustrierend lineare Design des Spiels zurückzuführen.



Sowohl Dark Souls als auch Dark Souls 2 (und auch Bloodborne) folgten der Formel, in einem begrenzten Raum zu beginnen, der sich langsam zu immer komplexeren Mustern entfaltet. Am Anfang gibt es nur eine Richtung, die man einschlagen kann; am Ende hat man viele Möglichkeiten, die man erforscht und nach und nach ausschaltet. In Dark Souls 3 hatte ich die ganze Zeit über nur einen oder vielleicht zwei Pfade zu erkunden. Die meisten Nebenpfade, die ich hinter mir gelassen habe und zu denen ich dann zurückgekehrt bin, waren extrem kurz und endeten nur wenige Meter von ihrem Anfang entfernt. Ich hatte nie das Gefühl, mich zu verirren oder von dieser riesigen Welt überwältigt zu werden; in früheren Spielen spielten diese Gefühle eine wichtige Rolle für den fesselnden Erkundungsgeist von Dark Souls.



Kleine Enttäuschungen



Ein besonders bemerkenswerter Fall ereignete sich gegen Ende des Spiels, als ich einen schweren Endgegner besiegte, der im Endgegnerraum ein Lagerfeuer entfachte. Ich ruhte mich aus und verließ den Raum, um das nächste Gebiet zu erkunden. Weniger als eine Minute Fußweg vom Bossraum entfernt, immer noch in Sichtweite des Lagerfeuers, fand ich ... ein weiteres Lagerfeuer. Gleich dahinter stolperte ich über eine verschlossene Tür. Wo die Serie normalerweise die Schlüssel in irgendeiner obskuren Ecke versteckt, die eine Erkundung oder vielleicht das Ausschalten eines schwierigen Minibosses erfordert, befanden sie sich hier an einer Leiche direkt vor der Tür. Es fällt schwer, sich bei dieser Entdeckung als vollendet zu fühlen.



Es ist nicht so, dass Dark Souls 3 keine Geheimnisse hat. Es hat viele, die ich gefunden habe, und ich bin mir sicher, dass es viele gibt, die ich noch nicht entdeckt habe. Aber nachdem ich jahrelang darauf trainiert wurde, Verwirrung und zielloses Umherirren zu erwarten, konnte ich nicht anders, als von dem langweiligen, geradlinigen Hauptpfad enttäuscht zu sein. Trotz allem handelt es sich bei Dark Soul 3 um ein fantastisches Spiel. Frustresistente Spieler:innen sollten dem Spiel definitiv eine Chance geben. Wenn du die weite Welt von Dark Sauls erkunden möchtest, kannst du einen Dark Souls 3 Game Key hier kaufen."



