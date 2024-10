Dusch-WC TECEneo - Einfachste Bedienung, maximale Hygiene

Immer mehr Menschen begeistern sich für Dusch-WCs - eine komfortable und hygienische Lösung, die besonders im Zuge des demografischen Wandels immer mehr an Bedeutung gewinnt. Denn: Mit zunehmendem Alter sinkt die körperliche Mobilität und die Ansprüche an ein komfortables Zuhause steigen.

Das Emsdettener Sanitärunternehmen TECE hat mit TECEneo ein Dusch-WC auf den Markt gebracht, das Sauberkeit, einfachste Bedienung und Nachhaltigkeit mit modernen, smarten Features kombiniert. Der angenehme Wasserstrahl sorgt dabei für ein sanftes und gründliches Reinigungserlebnis. Mit dieser Innovation liefert TECE ein weiteres starkes Argument dafür, dass es für effektive Hygiene keine komplizierte Elektronik, Motorik oder gar eine Fernbedienung erfordert. Besonderer Pluspunkt: Mit Hilfe der Nachrüst-Designblende wird auch ein herkömmliches Standard-WC problemlos in ein komfortables Dusch-WC umgewandelt- nahezu ohne Schmutz und aufwändige Bohrarbeiten.



In deutschen Badezimmern zeichnet sich seit einigen Jahren ein wachsender Trend ab: das moderne Dusch-WC. Die angebotenen Modelle unterscheiden sich grundsätzlich in der Art des Duschstrahls sowie in der Komplexität der Bedienung und der verbauten Technik. Unter dem Motto "Reduzieren auf das Maximum" zeigt TECEneo, worauf es wirklich ankommt. Denn die wichtigste Aufgabe eines Dusch-WCs ist eine gründliche Reinigung. TECEneo arbeitet mit einem volumenreichen, satten Duschstrom - mit frischem Wasser direkt aus der Leitung. Das reinigt nicht nur angenehm schnell, sondern fühlt sich auch besser an. Auch die Bedienung ist beispielhaft - mit seitlich an der Keramik angebrachten Knöpfen lassen sich Wassermenge und -temperatur stufenlos durch einfaches Drehen regulieren, was die Anpassung an die individuellen Bedürfnisse der unterschiedlichsten Nutzer erleichtert. Der mittig platzierte Duschstab wird allein durch den Wasserdruck aktiviert und herausgefahren. Ein einfacher Dreh zurück und der Duschstab fährt wieder ein.

Gestaltet, um den Alltag einfach leichter zu machen

TECEneo reinigt nicht nur gründlich - es ist auch äußerst leicht sauber zu halten, ein wesentlicher Aspekt bei einem Produkt der Badhygiene. Vor und nach jeder Nutzung wird der Duschstab beim Ein- und Ausfahren sorgfältig umspült. Die cyclon flush Spülung säubert in einem kraftvollen Wirbel das WC-Becken gründlich und ist dabei bemerkenswert leise. Zusätzlichen Schutz vor Ablagerungen und Schmutz bietet die cera clean Oberflächenbeschichtung. Ein weiterer cleverer Pluspunkt: Dank der pre fix Befestigung lassen sich Sitz und Deckel problemlos abnehmen. So können auch sonst schwer zugängliche Ecken rund um Sitz und Scharniere mühelos gereinigt werden.

Neben dem alltagstauglichem Nutzungskomfort überzeugt TECEneo auch in puncto Design - mit hochwertiger Keramik, eleganter Form und ohne komplizierte Elektronik fügt sich TECEneo attraktiv in jedes moderne Badambiente ein. Für spannende Farbkontraste sind die Bedienelemente in verschiedenen optischen Ausführungen erhältlich, darunter Edelstahl gebürstet, Edelstahl Schwarz matt oder Kunststoff Weiß. So sind individuellen Gestaltungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt.

Im Handumdrehen: TECE Dusch-WCs auch für die Nachrüstung im Bestand geeignet

TECE Dusch-WCs sind nicht nur für den Neubau ein echter Gewinn. Auch im Bestand und ohne vorhandenen Warmwasseranschluss lassen sich TECE Dusch-WCs mir reiner Kaltwasserfunktion schnell und einfach nachrüsten: Dank einer Nachrüst-Designblende ist es problemlos möglich, ein herkömmliches Standard-WC ohne Stromanschluss durch ein komfortables und hygienisches Dusch-WC zu ersetzten. Diese Umrüstung erfordert keine aufwändigen Bau- und Fliesen-, Bohr- oder Stemmarbeiten und verursacht nahezu keinen Schmutz, was die Installation äußerst unkompliziert und störungsarm gestaltet. Die Nachrüst-Designblende ist eine Sandwichplatte, die speziell für Feuchträume geeignet ist, sie verfügt auf der Rückseite über verschiedene Führungsnuten - auch für den Warmwasseranschluss. So bleibt die gesamte Technik hinter der eleganten Oberfläche verborgen. Die Designblende überzeugt sowohl optisch als auch funktional mit einer samtmatten Antifingerprint-Oberfläche aus abrieb- und kratzfestem Hochdruckschichtstoff, die nicht nur stilvoll, sondern auch äußerst leicht zu reinigen ist. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Quelle: TECE GmbH (ots)