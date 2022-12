Weihnachtsbraten aus dem Wald Waldfleisch App vereinfacht den regionalen Wildfleisch-Kauf beim Jäger

Die Preise für Weihnachtsgänse in Deutschland explodieren. Viele Deutsche denken über Alternativen für ihren Festtagsbraten nach und entscheiden sich für regionales Wildfleisch. Die Vorteile liegen auf der Hand: Es ist nachhaltig, lecker und gesund. Die Stiftung Warentest empfiehlt den Kauf beim Jäger vor Ort. Doch besonders Menschen im städtischen Raum fällt es oft schwer, an Wildfleisch vom regionalen Jäger zu kommen. Außerdem ist die Angst häufig groß, bei der Zubereitung von Wildschwein, Hirsch & Co. etwas falsch zu machen. Ein Startup aus Bremen bietet nun Abhilfe: Die Waldfleisch App bringt regionale Jäger mit Verbrauchern zusammen. Über 5.000 Jäger haben sich bundesweit registriert, um ihre hochwertigen Produkte auf dem digitalen Marktplatz anzubieten. Damit bei der Zubereitung nichts schief geht, gibt es in der App ein ständig wachsendes Verzeichnis an Wildrezepten, die der Deutsche Jagdverband zur Verfügung stellt.

Wildfleisch erlebt in Deutschland eine regelrechte Renaissance und erfreut sich wachsender Popularität. Es trifft in jeder Hinsicht den Zahn der Zeit: In Fragen der Nachhaltigkeit, Klimaverträglichkeit und des Tierwohls ist das Fleisch freilebender Wildtiere konkurrenzlos. Mit seinem hohen Gehalt an wertvollen Nährstoffen und Vitaminen ist Wildfleisch zudem sehr gesund. Die Stiftung Warentest empfiehlt in einem aktuellen Ratgeber den Kauf beim örtlichen Jäger, da es sich bei Wildfleisch aus Supermärkten häufig um Fleisch aus neuseeländischen Gattern handelt. Ein Discounter bot gar verwilderte Hausschweine aus Texas als "Wildschwein" an. Beides hat mit Wild wenig zu tun und erfüllt nicht die Aspekte von Nachhaltigkeit und Regionalität, die vielen Verbrauchern wichtig sind.

Auf deutsche Jäger wird enormer politischer Druck aufgebaut. Sie sollen die Abschüsse von Rehen, Hirschen und Wildschweinen erhöhen, um land- und forstwirtschaftliche Schäden zu verringern. Die Jäger müssen deutlich mehr erlegen, als sie für den Eigengebrauch benötigen. Das saisonal schwankende Angebot bietet die perfekten Voraussetzungen für einen digitalen Marktplatz: Verbraucher können jederzeit sehen, welche Produkte bei Jägern in der Region gerade verfügbar sind. Um umgehend informiert zu werden, wenn ein Jäger frische Angebote veröffentlicht, kann man Jäger abonnieren. Von den Jägern wird die kostenlose App dankend angenommen. Sie freuen sich möglichst viele Verbraucher von dem hochwertigen Produkt ihrer Passion profitieren zu lassen, anstatt das Wild an große Wildhändler abzugeben.

Über WALDFLEISCH: Das 2021 gegründete Startup wurde vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert und wird vom Deutschen Jagdverband unterstützt. Im April 2021 startete die App in einem Pilotprojekt in Niedersachsen. Inzwischen können Verbraucher in ganz Deutschland sehen, welche Produkte Jäger in ihrer Region gerade verfügbar haben. Mit über 200.000 Downloads ist Waldfleisch mit Abstand die größte digitale Plattform für Wildfleisch-Direktvermarktung.





Quelle: Waldfleisch GmbH (ots)