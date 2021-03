Wasser ist unser kostbarstes Lebensmittel und unser wichtigster, täglicher Begleiter

Wasser ist der Quell unseres Lebens. Dennoch vergessen wir oft, wie wichtig dieses Lebenselixier für uns Menschen, aber auch für Tiere und Pflanzen und für das ganze Leben auf der Erde ist. Wasser ist nicht nur unser kostbarstes Lebensmittel, es ist unser wichtigster, täglicher Begleiter. Wir brauchen Wasser zum Trinken, Kochen, Baden, Duschen, Putzen sowie zum Gießen von Pflanzen, für die Fütterung von Tieren und die Produktion von Lebensmitteln.

Unser Körper braucht Wasser für die Herzkreislauffunktion, den Transport von Nährstoffen und Abbauprodukten und für die Wärmeregulierung. Und Wasser schafft Lebensraum, dient zur Fortbewegung und ist in vielen Teilen der Welt dafür verantwortlich, dass Strom erzeugt wird.

Aber Wasser ist noch viel mehr als das – für jeden von uns hat Wasser einen anderen, ganz besonderen Wert. Darauf soll mit dem diesjährigen Thema des internationalen Weltwassertages „Wert des Wassers“ aufmerksam gemacht werden.

Der Weltwassertag findet seit 1993 jedes Jahr am 22. März statt. Seit 2003 wird er von UN-Water organisiert. Er wurde 1992 in der Agenda 21 der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung (UNCED) in Rio de Janeiro vorgeschlagen und von der UN-Generalversammlung in einer Resolution am 22. Dezember desselben Jahres beschlossen. Ziel des internationalen Weltwassertages ist es, auf die Bedeutung des Wassers als Lebensgrundlage für die Menschheit, den Schutz der Wasservorkommen und deren nachhaltige Nutzung aufmerksam zu machen.

Auch bei GRANDER® steht Wasser im Fokus - und das seit mehr als 40 Jahren. Um die Bedeutung des Weltwassertages zu unterstützen, initiiert GRANDER® seit vielen Jahren rund um den Weltwassertag spannende Wasser-Aktionen. Auch heuer gibt es wieder zwei WASSER-Aktionen zum Mitmachen: www.weltwassertag.com

Wasser-Gewinnspiel:

Auf www.weltwassertag.com gilt es die Frage „Aus welcher Quelle entspringt das für die GRANDER®-Wasserbelebungsgeräte als Basis dienende Wasser?“ zu beantworten.



Wird die Frage richtig beantwortet, kann ein GRANDER®-Wasserbelebungsgerät (bis 1“) im Wert von bis zu 2.100 Euro gewonnen werden.



Mit diesem Gewinn kann ein Haushalt die belebende Wirkung und die Vorteile (Genuss & Geschmack, Vitalität & Wohlbefinden, Ertrag & Wachstum, Optimierung & Einsparung, Umweltschutz & Ressourcenschonung) der GRANDER®-Wasserbelebung erfahren.

Wasser-Fotowettbewerb:

Der Wasser-Fotowettbewerb 2021 steht unter dem Thema „Wert des Wassers“.



Alle Wasser-, Natur- und Fotografie-Interessierten von Jung bis Alt, egal ob Profi- oder Hobbyfotograf, sind herzlich eingeladen, ihre Bilder einzusenden. - Bilder entweder bis 23.03.2021 an [email protected] senden, oder auf Facebook/Instagram posten, @GranderWasser bzw. @grander.wasserbelebung verlinken und mit dem Hashtag #granderfotowettbewerb posten.

Viel Spaß bei den Wasser-Aktionen und dem Schätzen des Wertes des Wassers!

Online Blick hinter die Kulissen

Da wir Sie nicht persönlich zu uns nach Jochberg, in die Firmenzentrale, einladen können, laden wir Sie virtuell zur Reise in die Welt der Wasserbelebung ein ...

Datum: 22.03.2021, 16:00 - 17:00 Uhr

Ort: ONLINE

online, Österreich

Url: https://www.grandervertrieb.de/de/news-infos-kunden-erfahrungen/grander-kundentag-maerz-2021-news

Quelle: GRANDER GmbH (ots)