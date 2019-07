Babenhausen: Bauarbeiter lösen Polizeieinsatz aus

Eine von Anwohnern in der Straßburger Straße getätigte verdächtige Beobachtung hat am Donnerstagvormittag (25.7.) einen größeren Polizeieinsatz in der Strassburger Straße ausgelöst. Glücklicherweise bestätigte sich die Wahrnehmung nicht, dass drei Männer mit Schusswaffen in einem Haus verschwunden sein sollen.

Zahlreiche Streifen eilten vor Ort und konnten, nach Überprüfung des Geländes, kurz vor 10 Uhr, Entwarnung geben. Vermutlich hatte es sich bei den drei "Verdächtigen"" um Bauarbeiter gehandelt, die auf einem rückwärtigen Gelände in der Straße mit dem Zusammenbau von Gartenhütten beschäftigt und hierfür mit diversen Werkzeugen "bewaffnet" waren. Für die Dauer des Einsatzes kam es temporär, aufgrund einer kurzfristigen Absperrung der Strassburger Straße, zu Verkehrsbehinderungen. Quelle: Polizeipräsidium Südhessen (ots)

