Alien-Fans wollen Luftwaffenbasis Area 51 stürmen

Das US-Militär hat laut Medienberichten zu einem auf Facebook verbreiteten Scherzaufruf Stellung bezogen, die US-Luftwaffenbasis Area 51 (US-Bundesstaat Nevada) zu erstürmen. Um die Basis kursieren seit langem wilde Spekulationen über Außerirdische, teilt das russische online Magazin "Sputnik" mit.

Weiter ist hierzu auf deren deutschen Webseite zu lesen: "Die Sprecherin der US-Luftstreitkräfte, Laura McAndrews, warnte gegenüber der US-Zeitung „The Washington Post“ vor dem Betreten der Area 51. Die Anlage sei ein Trainingsbereich der U.S. Air Force. Die US-Militärs würden „jeden davon abhalten, in das Gebiet zu kommen, in dem wir amerikanische Streitkräfte ausbilden“.

„Die U.S. Air Force ist stets bereit, Amerika und seine Anlagen zu beschützen“, zitieren Medien McAndrews.

Die humoristische Veranstaltung mit dem Namen „Area 51 Stürmen – Sie können uns nicht alle aufhalten“ („Storm Area 51, They Can't Stop All of Us“) wurde von einer Facebook-Gruppe organisiert, die sich übersetzt etwa so liest: „Ich verbreite Mist, weil ich im Eimer bin“. Das Event soll demnach am 20. September 2019 stattfinden und lockte bereits 1,2 Millionen „Teilnehmer“ an. Weitere Million Internetbenutzer zeigten sich interessiert.

Seit 1955 gibt es die Area 51 und seit jeher ist sie Gegenstand von Verschwörungstheorien, die mit Außerirdischen zu tun haben. Auf dem Sperrgebiet wurden hunderte Nuklearwaffentests durchgeführt sowie etliche Tarnkappenflugzeuge erprobt. Intelligent wäre eine Erstürmung des Geländers nicht, denn die Wächter sind laut Warnschildern zu lebensgefährdendem Waffengebrauch berechtigt."

Quelle: Sputnik (Deutschland)