Mädchen versinkt in Gehweg: Optische Täuschung sorgt für Verwirrung

Im Netz ist erneut eine optische Täuschung aufgetaucht, über die sich zahlreiche User den Kopf zerbrochen haben. Auf dem Foto ist ein Mädchen zu sehen, das mitten im Gehweg bauchtief stecken geblieben zu sein scheint. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter ist auf deren deutschen Webseite dazu folgendes zu lesen: "Ein Nutzer hat das Bild auf der Plattform Reddit mit folgendem Titel gepostet: „Meine Tochter – wo ist der Rest von ihr?“

Auf dem Bild ist ein Mädchen mit einem Tablet in der Hand zu sehen. Im Vordergrund ist eine Wiese, im Hintergrund eine Hecke und das Mädchen befindet sich ... auf einem Gehweg? In einem Gehweg? Es sieht so aus, als würde das Kind vom Bauchnabel ab im Boden versunken sein.



Und tatsächlich, wer das Foto sieht, fragt sich nur: „Wie ist das bloß möglich?“



In den Kommentaren wird aktiv diskutiert:



„Der ist wirklich gut! Ich muss zugeben, dass ich in die Kommentare schauen musste, um es herauszufinden“, so einer der Kommentare.



„Auf den ersten Blick dachte ich, dass die Schatten das Kleid waren und sie auf dem Boden lag“, beschrieb einer der Nutzer seine Reaktion auf das Bild.



Ein anderer bemerkte, dass selbst nach dem Erkennen der Illusion „sein Gehirn immer noch zwischen Verständnis und Verwirrung schwankt“.



„Oh wow, ich habe eine Minute gebraucht“, schreibt ein weiterer User.



Wenn man es einmal gesehen hat, ist es so einfach.



Die Antwort: Das Mädchen steht hinter einer Mauer, die aus dem gleichen Material gebaut ist wie der Bürgersteig. Sie lehnt an der Mauer und stützt sich mit einem Ellbogen darauf ab. Und wer es immer noch nicht sieht, ein Twitter-User schafft Abhilfe. Er hat das Gras eingefärbt und den Schatten zwischen Mauer und Gehsteig etwas verstärkt: Das Bild erhielt mehr als 69.000 Likes und mehr als tausend Kommentare."

Quelle: SNA News (Deutschland)