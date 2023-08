Notlandung: Regierungsflieger mit Außenministerin Baerbock bläst 80 Tonnen Kerosin in den Himmel

Außenministerin Baerbock befand sich auf dem Weg nach Australien. Nach Betankung und geplantem Weiterflug musste der Pilot auf einen technischen Fehler reagieren und nach Abu Dhabi zurückkehren. Dabei wurde veranlasst, "Benzin künstlich loszuwerden", um damit Gewicht zu verlieren. Die weitere Reiseplanung wird derzeit geklärt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Außenministerin Baerbock befindet sich auf einem Rundtrip nach Australien, Neuseeland und Fidschi. Nach einem ersten planmäßigen Zwischenstopp in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate), traten kurz nach dem Start akute Probleme beim Einfahren der Landeklappen auf. Der Pilot reagierte nach Vorgaben seines technischen Handbuchs und musste für den spontanen Rückflug zuvor auf ein Gesamtgewicht von unter 190 Tonnen kommen, um eine sichere Landung durchführen zu können. Dafür wurden von den frisch aufgefüllten 110 Tonnen Kerosin rund 80 Tonnen in die Atmosphäre abgelassen. Ein an Bord anwesender Journalist von t-online informierte auf X/Twitter:

Der Regierungsflieger von Außenministerin #Baerbock ist 1,5 Stunden gekreist und wir haben 80 Tonnen Kerosin abgelassen. Nun ist der Flieger leicht genug, um wieder in Abu Dhabi landen zu können. Wie und mit welchem Flugzeug es dann mit uns weitergeht, wissen wir noch nicht. pic.twitter.com/bjzz4k3cr0 — Patrick Diekmann (@patdiekmann) August 14, 2023

Das defekte Regierungsflugzeug landete schlussendlich um 5.33 Uhr Ortszeit (3.33 Uhr MESZ) wieder in Abu Dhabi. Dort soll nun geklärt werden, wie die Reise fortgesetzt werden kann. Nach der Landung begleitete die Flughafenfeuerwehr den Airbus, wobei der Pilot laut Medienangaben "die Begleitung durch die Feuerwehr nicht beantragt" hätte. Zu den technischen Problemen wird der Pilot mit der Erklärung zitiert, dass die Landeklappen unter normalen Bedingungen symmetrisch eingefahren werden, jedoch eine der beiden hinteren Landeklappen defekt gewesen sei. Dieses Problem sorgte für einen erhöhten Kerosinverbrauch. Zudem konnten weder die Reiseflughöhe noch die normale Reisegeschwindigkeit erreicht werden, was zu der Entscheidung führte, nach Abu Dhabi zurückzukehren.

Baerbock war am Sonntag zu ihrer einwöchigen Reise nach Ozeanien aufgebrochen. Das Ereignis ist in diesem Jahr bereits die zweite technische Panne eines Regierung-Airbusses mit der Außenministerin an Bord. Mitte Mai musste Baerbocks Flieger wegen eines Reifendefekts in Katar ausgetauscht werden. Aktuell soll nun vor Ort geklärt werden, ob der Schaden mit Bordmitteln behoben werden kann oder ob Ersatzteile benötigt werden. Eine weitere Variante könnte laut Bild-Informationen sein, dass Baerbock mit einem kleinen Teil ihrer Delegation per Linienflug weiterfliegt.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amts erklärte demnach bereits an Bord, dass "die Optionen für die weitere Reiseplanung derzeit geklärt werden". Laut Informationen der Süddeutschen Zeitung (SZ) war Baerbocks aktueller Flug nach Australien "ursprünglich mit der Schwestermaschine der früheren Konrad Adenauer geplant, einer nahezu baugleichen A340-300". Diese wies jedoch aktuell ebenfalls technische Mängel vor und war dadurch nicht einsatzbereit.

Ursprünglich sollte die Außenministerin am Montagabend gegen 22.30 Uhr Ortszeit (14.30 MESZ am Montag) in der australischen Hauptstadt Canberra landen. Am Dienstagvormittag sollte dann das offizielle Programm "mit der Rückgabe von Kulturgütern aus der Kolonialzeit an das indigene Volk der Kaurna in Australien beginnen", so die SZ berichtend. Im Anschluss wäre die Reise nach Neuseeland und Fidschi fortgesetzt worden. Weder das Auswärtige Amt noch die Außenministerin kommentierten das Ereignis ausführlicher. Das offizielle Social-Media-Team von Baerbock veröffentlichte lediglich auf X/Twitter ein Posting zum Thema "einer gemeinsamen DNA" von Deutschland, Australien und Neuseeland:

Es gibt nur wenige Länder, die geographisch so weit weg sind und uns gleichzeitig so nah stehen wie #Australien und #Neuseeland. Obwohl beide Länder aus unserer Sicht buchstäblich am anderen Ende der Welt liegen, sind #Freiheit und #Demokratie Teil unserer gemeinsamen DNA. 1/2 — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) August 13, 2023

Quelle: RT DE