Neustadt/Weinstraße: Grashüpfer verursacht Verkehrsunfall

Eine nicht alltägliche Ursache für einen Verkehrsunfall setzte gestern kurz vor Mitternacht ein Grashüpfer in der Sauterstraße. Er sprang oder flog einem 52-jährigen Autofahrer durch die geöffnete Seitenscheibe und sorgte dadurch für einen Schreckmoment.

Der Fahrer verriss das Lenkrad und prallte auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Die Bilanz: Glücklicherweise keine Verletzten, an beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße (ots)