Biden lehnt Rückzug ab - und verwechselt Harris mit Trump

US-Präsident Joe Biden hat den eigenen Anspruch auf die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten bekräftigt, und sich dabei die nächste Verwechslung geleistet.

"Ich hätte Vizepräsident Trump nicht als Vizepräsident gewählt, wenn sie nicht auch als Präsidentin qualifiziert wäre", sagte Biden auf eine Frage nach seiner Stellvertreterin - die tatsächlich Kamala Harris heißt.



Erst eine Stunde zuvor hatte er bei einem anderen Pressetermin den anwesenden ukrainischen Präsidenten Selenskyj als "Präsident Putin" ans Rednerpult gebeten. Während er diese Verwechslung noch selbst bemerkte, blieb der "Vizepräsident Trump" gänzlich unkorrigiert.



Der US-Präsident hatte auf der Pressekonferenz, in der es eigentlich um den Nato-Gipfel gehen sollte, wieder gewisse Schwierigkeiten, klar zu formulieren, vernuschelte viele Sätze. Während Biden in seinem Eingangsstatement die Bedeutung der Nato lobte, drehten sich viele Fragen der Journalisten um seine Möglichkeiten, die Präsidentschaftswahl zu gewinnen - und um die Forderungen aus der eigenen Partei nach einem Rückzug.



Einen Rücktritt von der Präsidentschaftskandidatur der Demokraten lehnte Biden aber erneut klar ab: "Ich habe ihn einmal geschlagen, ich werde ihn wieder schlagen", sagte Biden in Bezug auf seinen Vorgänger Donald Trump.

