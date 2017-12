Musk: „Atom-Ufo aus Nordkorea“ am Himmel über Los Angeles

Die mysteriöse Erscheinung erhellte für einige Sekunden den Himmel über der amerikanischen Stadt Los Angeles in Kalifornien. Zurück blieben eine Luftschiff-förmige Rauchwolke und zahlreiche Fragen, schreibt das russische online Magazin "Sputnik".

Weiter heißt es im Beitrag auf der deutschen Webseite: "Auf Twitter erschienen viele Fotos und Videos von dem leuchtenden Ding am Himmel, die sofort für die schlimmsten Spekulationen sorgten, was es sein könnte. Einige User vermuteten eine Rakete aus Nordkorea, andere wollten darin ein Ufo mit Aliens an Bord erkannt haben.

„Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es ist das verdammteste Ding, das ich je gesehen habe!“, schrieb der User Forrest Lockwood auf seiner Twitter-Seite.

​Die spektakuläre Erscheinung hat indes eine ganz praktische Erklärung. Das Weltraumunternehmen „SpaceX“ hatte eine „Falcon 9“-Rakete mit mehreren Iridium-Satelliten für Telefon- und Datenverbindungen an Bord vom Startplatz auf der Vandenberg-Luftwaffenbasis gestartet.

​Elon Musk, Chef des Raumfahrtunternehmens SpaceX und Tesla-Gründer, klärte die Angelegenheit auf seinem Twitter-Account selbst. Später veröffentlichte er das Video des Raketenstarts, konnte sich aber einen Scherz als Reaktion auf die Kommentare nicht verkneifen. „Außerirdisches Atom-Ufo aus Nordkorea“, schrieb er."

Quelle: Sputnik (Deutschland)