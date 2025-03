Bad Salzuflen: Katzenköpfchen schaut unter fahrendem Auto hervor

Eine grau getigerte Katze hat am Donnerstagmorgen (20.03.2025) unfreiwillig für einen kleinen Feuerwehreinsatz gesorgt. Das Tier hatte es sich im Motorraum eines abgestellten Renaults gemütlich gemacht. Davon wusste die Fahrerin des Wagens jedoch nichts. Sie stieg gegen 8.00 Uhr in ihr Auto und fuhr aus der Innenstadt kommend in Richtung stadtauswärts.

In Höhe der Ampel Brüderstraße / Bahnhofstraße machten andere Verkehrsteilnehmer durch Klopfen an der Scheibe die Fahrerin darauf aufmerksam, dass ein Katzenköpfchen unter ihrem Wagen hervorschaut. Gemeinsam mit anderen Helfern versuchte die Frau die Katze aus ihrem Wagen zu retten. Als das nicht gelang, riefen sie die Feuerwehr. Die hauptamtlichen Kräfte waren binnen weniger Minuten mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug vor Ort. Mit etwas Fingerspitzengefühl wurde ein Teil des Radkastens demontiert, um anschließend nach dem Tier greifen zu können. Anschließend wurde es zur Kontrolle ins Bad Salzufler Tierheim gebracht. Da die Katze nicht gechippt ist wird nun nach den Besitzern Stubentigers gesucht. Die kleine, aber aufregende "Weltreise" des blinden Passagiers hatte zwar nach nur ein paar hundert Metern schon ein Ende - dafür aber ein glückliches und unverletztes. Das Tierheim Bad Salzuflen ist unter (05222) 4907 erreichbar. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen (ots)