Herborn-Burg: Wer hat den Anhänger auf das Auto gestellt?

In einem kuriosen Fall ermittelt derzeit die Herborner Polizei. Ein 69-Jähriger meldete am Samstagabend (20.05.2023), gegen 21:15 Uhr, einen Anhänger, der auf einem Pkw stehen sollte. Die informierten Beamten rückten zum Ort des Geschehens in die Junostraße aus.

Tatsächlich fanden sie einen Pkw-Anhänger vor, der auf dem Dach eines silbernen VWs stand. Besagter Anhänger befand sich um 19:30 Uhr noch in der Junostraße Höhe der Hausnummer 20. Offenbar hatte ein bislang Unbekannter, vermutlich mit einem Stapler, den Pkw-Anhänger aufgeladen und ihn rund 100 Meter weiter, auf dem Dach des Golfs wieder abgeladen.

Der VW wurde durch die Aktion beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen: Wem sind Personen in der Junostraße aufgefallen, die den Anhänger umgesetzt haben? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050. Quelle: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill (ots)