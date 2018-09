Herne: "Blauer" Esel in Gewahrsam genommen

Und dann gab es für die Wanne-Eickeler Polizei am 19. September noch diesen tierischen Einsatz im "Florapark".

Nach Angaben der eingesetzten Beamten hatte dort ein Esel gegen 18.30 Uhr beim Wippen "alle Viere von sich gestreckt". Nein, wir sprechen hier natürlich nicht von einem, oft als störrisch bekannten Lebewesen, sondern von einem defekten Spielgerät!



Was schreiben die Polizisten noch in ihren Einsatzbericht? Wir haben den "haarigen Gesellen" kurzerhand in den "Tiertransporter" gepackt und ihn zur Wache gebracht. Von hier wurde der "blaue" Esel gestern von der Stadt zur Reparatur abgeholt.

Quelle: Polizei Bochum (ots)