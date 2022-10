Freddy Ritschel: Das grüne Endlager (Satire)

Die Grünen haben sich über Jahrzehnte hinweg mit aller Kraft gegen den Bau eines Endlagers gestemmt. Aber ist die Partei der einstigen Ökopaxe und heutigen Kriegsfanatiker in Wirklichkeit nicht selbst eine Art Endlager? Was unserem Satiriker Freddy Ritschel dazu in den Sinn gekommen ist, sehen Sie in dem Video oben.

Angriff der Transatlantifa: Die Sprengung der Ostsee-Pipelines ist der erste militärische Angriff auf unser Land seit 1945. Der Verdacht führt zu den USA, aber auch zu Polen. Unser östlicher Nachbar spielt eine ähnliche Rolle wie 1939. Und unsere Regierung? Die schweigt oder agiert als 5. Kolonne der USA wie die Grünen. Im Titelthema der November-Ausgabe von COMPACT lesen Sie alles über diesen „Krieg gegen Deutschland“ und seine Hintergründe. Hier bestellen. Quelle: COMPACTTV