Dänemark: Turm kippt nach missglückter Sprengung auf Bibliothek

Bewohner der dänischen Kleinstadt Vordingborg auf der Ostseeinsel Seeland haben die missglückte Sprengung eines alten Siloturms im örtlichen Hafen mit der Kamera eingefangen. Das Video wurde auf YouTube veröffentlicht.

Dazu berichtet Sputnik: "Demnach sollte am Freitag, dem 6. April, ein 56 Meter hoher Turm am Hafen in Vordingborg gesprengt werden, jedoch geriet die Situation außer Kontrolle: Das Gebäude kippte in die falsche Richtung und stürzte auf die örtliche Bibliotek.

Nach Angaben von Polizei und Rettungsdiensten wurde dabei niemand verletzt.

Quelle: Sputnik (Deutschland)