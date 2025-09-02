Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Reichenbach: Lkw mit mangelhaften Reifen

Freigeschaltet am 02.09.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei
Bild: Polizei

Am 01.09.2025 gegen 16:50 Uhr wurde bei der Polizei gemeldet, dass bei einem Lkw auf der L 176 bei Reichenbach ein Reifen geplatzt war. Durch glückliche Umstände entstand kein Schaden bei anderen Verkehrsteilnehmern.

Bei der Überprüfung des Lkw wurde festgestellt, dass zwei weitere Reifen ohne Profil waren. Drei weitere Reifen waren kurz vor der Abfahrgrenze.

Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Schlüssel wurde sichergestellt. Der Lkw darf erst wieder am Straßenverkehr teilnehmen, sobald die sechs Reifen gewechselt sind.
Fahrer und den Fahrzeughalter erwarten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Quelle: Polizeidirektion Trier (ots)

