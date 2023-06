Die ARD und der rechtsextreme Frosch

Es gibt immer neue Sumpfblüten, die aus der Verflechtung von grünen Geheimdienststrukturen und Mainstreammedien aufsteigen. Verborgen auf Instagram, öffnete sich gestern eine neue, eine Art Emoji-Verschwörungstheorie mit Fröschen und Schafen. Dies berichtet Dagmar Henn im Magazin "RT DE".

Weiter berichtet Henn auf RT DE: "Es gibt Dinge, die muss man wirklich persönlich im Original sehen. Das da zum Beispiel:

Ist das echt? Irgendwie will man daran zweifeln; schließlich kann jeder per Photoshop Logos unter Bilder kopieren, und auch wenn die Amadeu Antonio Stiftung, wie alle Teile des grünen Parteigeheimdienstes, zu Kontaktschuldtheorien und anderen seltsamen Verknüpfungen neigt – das ist jetzt wirklich zu doof, oder?

Ist es nicht. Das Ding steht wirklich auf dem Instagram-Account der ARD. Seit zwei Tagen. Es hat sogar 3.133-mal "Gefällt" bekommen, wobei daran nicht zu erkennen ist, ob sich die Betreffenden gewarnt oder unterhalten fühlten. Denen, die sich von so was gewarnt fühlten, ging es vermutlich so wie dem Frosch im Kochtopf: Sie haben es nicht gemerkt, als der Unsinn um sie herum anfing zu kochen.

Augenblicklich befinden sich darunter 4.479 Kommentare, und vielleicht ein Dutzend davon ist zustimmend. Der Rest?

Nun ja, beliebt, wie der Rundfunkbeitrag ist, kommen ganz viele darauf, ihren Zorn darüber mit diesem hochgeistigen Erguss zu verknüpfen.

"Und für den Schrott bezahlen wir Geld, nice." – "18,36 Euro bei der Arbeit. Es wäre mir ja egal, wenn ich diesen Rotz nicht zwangsweise bezahlen müsste." – "18 Euro pro Monat. Das sind in meinem Wohnort 3 Döner."

Nett auch dieser:

"Woran man 'rechte Menschen' auch erkennt: Sie fahren Diesel, Duschen lieber anstatt Waschlappen zu nutzen, sprechen akzentfreies Deutsch, glauben nur an zwei Geschlechter, fühlen sich nur vom anderen Geschlecht angezogen, essen Fleisch. (Ironie off)"

Auch Kommentare wie "ach, die Amadeu Antonio Stiftung ..." finden sich viele. Mancher versucht dennoch, ganz tapfer zu argumentieren:

"Wenn ich lese 'Kontext heißt das Zauberwort', dann weiß man, dass auch hier der Kontext zerrissen wurde. Im Internet sind es viel eher Trolle und 99 % der Kommentare, die besagte Emojis nutzen, sind eben jene Troll.Kommentare. (…) Meist sind diese radikalen eben radikal und verzichten auf heimliche Botschaften. Hier mal wieder gefährliche Meinungsmache mit geringen, realitätsnahen Kontexten."

Worauf dann die ARD auf Quellenangaben verwies, die angeblich zu Studien führen, aber irgendwie nicht bei dem Posting auf Instagram zu finden sind ... Allerdings kann man mit Blick auf die Erfahrungen in der Ukraine sagen, dass richtige Nazis in der Regel so stolz darauf sind, dass sie Nazis sind, dass sie nicht nur sich selbst, sondern auch alles um sich herum mit entsprechenden Symbolen verunstalten, und zwar in absolut ungetarnter Version, als Hakenkreuze, SS-Runen etc. Was allerdings die Amadeu Antonio Stiftung nicht wissen kann, weil es ihrer Überzeugung nach in der Ukraine ja gar keine Nazis gibt.

Andere nehmen die ganze Sache eher als Unterhaltung. "Ich breche ab vor Lachen. Ihr habt das Internet noch nicht verstanden. Medienkompetenz scheint euch nicht zu liegen."

Und dann dieser Dialog:

"Also den Clown benutze ich tatsächlich hin und wieder mal, aber als rechtsextrem würde ich mich nicht bezeichnen." "Wenn die ARD sagt, du wärst ein Nazi, dann ist das natürlich so. Sobald du widersprichst, macht dich das natürlich auch sofort zum bösen Nazi."

Und weil es so schön war, scheint die ARD-Meldung sogar den Sprung über den Großen Teich geschafft zu haben. "This post is so stupid we've started hearing about it in America" – dieser Post ist so dumm, wir haben in Amerika schon davon gehört.

Diese Reaktion wird natürlich weder die Amadeu Antonio Stiftung noch ARD, MDR und Süddeutsche Zeitung davon abhalten, weiter ähnliche Weisheiten zu verbreiten. Deshalb an dieser Stelle ein kleiner Tipp: Gegenwärtig erkennt man Kriegstreiber ebenso wie Nazifreunde ganz leicht; in der Regel an diesen kleinen blaugelben Fähnchen."

Quelle: RT DE