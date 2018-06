Auch Igel können "Kater" haben

Am Sonntagvormittag meldete sich eine besorgte Bürgerin bei der Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei und teilte mit, dass sich auf dem Petersberg in Erfurt zwei Igel befänden, denen es offensichtlich nicht gut gehe. Bei der Überprüfung des Sachverhaltes stellten die Beamten die beiden Tiere auf einem Spielplatzgelände fast regungslos auf dem Boden liegend fest. Nach kurzer Zeit ergab sich den Polizisten ein wahrscheinlicher Geschehensablauf.

Die Igel schleckten womöglich an dem Inhalt einer beschädigten Eierlikörflasche und hatten daraufhin mit den Folgen ihres Konsums zu hadern. Die Beamten nahmen die Tiere an sich und verbrachten sie an den Thüringer Zoopark, der sich fortfolgend um die offensichtlich verkaterten Igel kümmerte.

In diesem Zusammenhang möchte die Erfurter Polizei darauf hinweisen, dass Müll jeglicher Art fachgerecht zu entsorgen und es gerade an Spielstätten untersagt ist, alkoholische Getränke zu konsumieren. Dadurch werden nicht nur die Kinder, sondern auch unsere tierischen Mitbewohner geschützt. (HL)

Quelle: Thüringer Polizei - Landespolizeiinspektion Erfurt