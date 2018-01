Modekette empört mit Notiz: "Mama wäscht schon"

In Mützen des Mode-Herstellers Missguided findet sich neben der standardmäßigen Empfehlung für das Waschprogramm auch der übersetzte Hinweis "...oder gib sie deiner Mutter, sie wird diese schon waschen". Eine britische Mutter findet diesen Ratschlag sexistisch und fordert von dem Unternehmen via Twitter eine Erklärung.

Marke bewirbt Girl-Power

Von ihrer 13-jährigen Tochter bekam Sian Robson den Tipp, sich den eingenähten Zettel in ihrer neuen Mütze genauer anzusehen. "Es war nicht das, was ich zu sehen erwartet habe. Klar will das Unternehmen lustig sein, aber es ist schon ein bisschen geschmacklos", erklärt Robson. "Mir hat das einfach nicht wirklich gepasst. Ich habe die Website von Missguided angesehen und festgestellt, dass sie eigentlich für Girl-Power stehen. Sie wirken wie eine Marke, die junge Frauen dazu ermutigen will, Stereotypen zu durchbrechen. Ich bin mir deshalb absolut nicht sicher, warum sie solche Hinweise in ihrer Kleidung platzieren", wundert sich Robson.

Ihr zufolge sei der Hinweis zudem eine Diskriminierung für Männer, die sich in der heutigen Zeit häufig ebenfalls im Haushalt nützlich machen. "Wir leben doch nicht mehr in den 1960er-Jahren. Obwohl die Mütze eigentlich für Erwachsene ist, sind viele Kunden der Marke Jugendliche. Sie sollten ihnen eigentlich zeigen, dass auch Männer Aufgaben im Haushalt erledigen können. Ich verstehe ja, dass es wahrscheinlich bloß ein Gag sein soll, aber er ist ziemlich taktlos", meint Robson.

Stellungnahme noch offen

"Ich habe Missguided via Twitter geschrieben, weil sie dort sehr oft antworten. Bis jetzt habe ich leider noch keine Antwort bekommen, aber es ist ja noch Zeit. Ich bin nicht so jemand, der sich ständig über Sexismus beschweren muss, aber ich finde, dass diese Gebrauchsanweisung nicht richtig ist - auch wenn es nur ein Scherz sein soll", resümiert Robson abschließend. Auf Nachfrage der britische Boulevardzeitung "The Sun" wollte Missguided keine Stellung zu den Vorwürfen nehmen. Zahlreiche weitere Mütter haben sich, nach der öffentlichen Beschwerde von Sian Robson, über soziale Netzwerke an der Debatte beteiligt.

Quelle: www.pressetext.com/Sabrina Manzey