Baerbocks Pannenflieger in Deutschland gelandet

Die A340 der Flugbereitschaft der Bundeswehr, die Außenministerin Annalena Baerbock nach Australien und Neuseeland bringen sollte, es aber nicht tat, ist am Freitag sicher in Deutschland gelandet. Die Panne, die den Weiterflug aus Abu Dhabi bei zwei Versuchen verhinderte, konnte behoben werden.

Drei Tage nach dem Abbruch der Reise der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock nach Australien ist ihr Regierungsflieger am Freitag auf dem Flughafen Köln/Bonn gelandet.



Baerbock hatte aufgrund einer technischen Panne der Maschine eine Reise nach Australien, Neuseeland und Fidschi abbrechen müssen. Nachdem die A340 der Flugbereitschaft der Bundeswehr eine Zwischenlandung in Abu Dhabi zum Tanken hinlegte und wieder startete, ließen sich ihre Landeklappen nicht mehr in Flugposition bringen. Der Fehler wiederholte sich auch beim zweiten Startversuch nach der Notlandung, weshalb die Grünen-Politikerin die Reise beendete und mit einem Linienflug nach Deutschland zurückkehrte.

In der Zwischenzeit waren Fachleute der Luftwaffe und Experten der Lufthansa-Technik mit diversen Analyse-Geräten und Ersatzteilen nach Abu Dhabi gereist, um die Ursache für die Pannenserie zu ermitteln. Laut Spiegel wurde ein Sensor an den Tragflächen ausgetauscht, der das Einfahren der Landeklappen verhindert haben könnte. Bei Tests am Boden trat die Blockierung nach dem Wechsel den Angaben zufolge nicht mehr auf."

