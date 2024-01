Bielefeld: Einbrecher entkommen mit Sessel

In den Abendstunden des Montags, 15.01.2024, stahlen Täter bei einem Einbruch einen blauen Sessel. Nach den derzeitigen Erkenntnissen brachen mindestens drei Täter gegen 20:45 Uhr in das Geschäft an der Herforder Straße, nahe der Karolinenstraße, ein.

In dem Möbelgeschäft griffen sich zwei Einbrecher einen im Eingangsbereich stehenden blauen Sessel im Wert von circa 760 Euro und verließen sofort wieder das Geschäft. Die Beute verluden sie vor dem Gebäude in einen PKW und traten anschließend gemeinsam die Flucht an. Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen, den Täter oder dem Verbleib des Sessels geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden. Quelle: Polizei Bielefeld (ots)