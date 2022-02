Bereits dritter hochrangiger US-Militärvertreter trotz dreifacher Impfung Corona-positiv

Der amtierende US-Marineminister Carlos Del Toro wurde trotz eines vollständigen Impfschutzes einschließlich einer Booster-Impfung positiv auf COVID-19 getestet. Dies ist bereits der dritte Fall unter Führungsvertretern der US-Streitkräfte innerhalb eines Monats. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In einer Erklärung teilte der United States Secretary of the Navy Carlos Del Toro am Montag mit, dass er positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Während Del Toro erst am Freitag von seiner jüngsten Dienstreise zurückgekehrt sei, seien alle bisherigen Corona-Testungen negativ ausgefallen. Der Minister kündigte ferner an, sich auf Anweisung seines Arztes und in Übereinstimmung mit den Richtlinien der US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) für mindestens fünf Tage in Quarantäne zu begeben. Er werde jedoch weiterhin virtuell an wichtigen Sitzungen und Diskussionen teilnehmen, während seine Stellvertreterin Meredith Berger vorübergehend seine Pflichten ausüben werde, hieß es.

Trotz der positiven Testung zeigte sich Del Toro dankbar, vollständig geimpft worden zu sein und im Oktober die Auffrischungsimpfung erhalten zu haben. Er verwies auf weitaus schlimmere Symptome, mit denen er anderenfalls zu kämpfen haben würde. Der Marineoffizier rief erneut dazu auf, die Impfungen der Marineangehörigen hochzufahren:

"Wir müssen die Impfungen unserer Seestreitkräfte fortsetzen und auf unsere körperliche Gesundheit achten, während wir den Kampf gegen COVID-19 beenden."

Carlos Del Toro ist bereits die dritte Führungskraft der US-Streitkräfte, die innerhalb eines Monats einen positiven Corona-Test abgelegt hat. Anfang Januar wurde COVID-19 beim US-General Mark Milley, dem Vorsitzenden des US-Generalstabs, nachgewiesen, obwohl er ebenfalls vollständig gegen das Coronavirus geimpft und geboostert worden war. Milley übertrug die Krankheit mit leichten Symptomen. Einige Wochen zuvor war auch US-Verteidigungsminister Lloyd Austin trotz eines vollständigen Impfschutzes positiv auf COVID-19 getestet worden und hatte ebenfalls milde Symptome aufgewiesen.

Hunderte von US-Militärangehörigen, darunter 45 Matrosen der US-Marine und mindestens 399 Marinesoldaten, sind in den vergangenen Monaten entlassen worden, weil sie sich geweigert haben, sich vollständig gegen COVID-19 impfen zu lassen. Damit widersetzten sie sich der Forderung des Pentagons, das die obligatorische Impfung als eine "Bereitschaftsfrage" eingestufte. In Bezug auf die Entlassungen im Zusammenhang mit der Impfpflicht wurde das United States Marine Corps (USMC), für das Del Toro als Marineminister ebenfalls zuständig ist, als "aggressivster" Zweig des US-Militärs gebrandmarkt."

Quelle: RT DE