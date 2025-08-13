Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Kurioses Aachen: Nur Esel dürfen das - Illegaler Grenzübertritt - Bundespolizei drückt zwei Augen zu

Aachen: Nur Esel dürfen das - Illegaler Grenzübertritt - Bundespolizei drückt zwei Augen zu

Freigeschaltet am 13.08.2025 um 14:35 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei
Bild: Polizei

Auch Samstagnacht um 05:05 schoben Bundespolizisten aus Aachen Streifendienst in Übach-Palenberg, nahe der Gemeinde Scherpenseel an der niederländischen Grenze. Während der Kontrolle eines Fahrzeuges nahmen sie im Augenwinkel einen illegalen Grenzübertritt wahr.

Was sie Aufgrund der nächtlich vorgerückten Stunde zunächst für einen surrealen Streich ihrer Augen halten, zwingt sie zwei Mal hinzuschauen. Aus den benachbarten Niederlanden spazierten in aller Seelenruhe zwei Grautiere über die Grenze an ihnen vorbei. 

In Missachtung der polizeilichen Autorität wanderten sie weiter entlang der Landstraße um das dort am Rande wachsende Grün einer Geschmacksprobe zu unterziehen. Auf die Abnahme von Hufabdrücken zu Identifizierung konnte verzichtet werden, da die in den Niederlanden wohnende Besitzerin ausfindig gemacht werden konnte. So nahm das nächtliche Schauspiel ein friedliches Ende. Die beiden Esel reisten schließlich freiwillig aus dem Bundesgebiet aus und grasen nun wieder auf der heimatlichen Weide.

Quelle: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte libyen in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige