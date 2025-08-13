Aachen: Nur Esel dürfen das - Illegaler Grenzübertritt - Bundespolizei drückt zwei Augen zu

Auch Samstagnacht um 05:05 schoben Bundespolizisten aus Aachen Streifendienst in Übach-Palenberg, nahe der Gemeinde Scherpenseel an der niederländischen Grenze. Während der Kontrolle eines Fahrzeuges nahmen sie im Augenwinkel einen illegalen Grenzübertritt wahr.

Was sie Aufgrund der nächtlich vorgerückten Stunde zunächst für einen surrealen Streich ihrer Augen halten, zwingt sie zwei Mal hinzuschauen. Aus den benachbarten Niederlanden spazierten in aller Seelenruhe zwei Grautiere über die Grenze an ihnen vorbei.

In Missachtung der polizeilichen Autorität wanderten sie weiter entlang der Landstraße um das dort am Rande wachsende Grün einer Geschmacksprobe zu unterziehen. Auf die Abnahme von Hufabdrücken zu Identifizierung konnte verzichtet werden, da die in den Niederlanden wohnende Besitzerin ausfindig gemacht werden konnte. So nahm das nächtliche Schauspiel ein friedliches Ende. Die beiden Esel reisten schließlich freiwillig aus dem Bundesgebiet aus und grasen nun wieder auf der heimatlichen Weide.

Quelle: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin (ots)