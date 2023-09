Der tägliche Wahnsinn – ZDF-Mitarbeiter stellt klar: Deutschland "ideologisch bereit für Faschisten"

"Schöne neue Welt" oder einfach nur der normale Irrsinn? Täglich ist man als Medienkonsument mit Meldungen aus allen möglichen Themenbereichen konfrontiert, die man vor wenigen Jahren noch als Satire verbucht hätte. Wir präsentieren hier in loser Folge eine kleine Auswahl aktueller Fälle. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Regelmäßig fallen die zuarbeitenden Mitarbeiter von Jan Böhmermanns Team durch provokative bis hin zu unsachlichen Kommentierungen in den sozialen Medien auf. Nun verkündete Canberk Köktürk, Online Redaktion des ZDF Magazin Royale, auf X/Twitter, seine Sicht auf die Causa Aiwanger. So schrieb er in einem Posting am 3.September:

"Aiwanger kommt mit seinem Antisemitismus davon. Söder, Amthor und Merz mit ihrem Rassismus. Das ist doch keine Überraschung mehr. Aiwangers Situation war einfach nur die Überspitzung einer bereits bekannten Situation: Dieses Land ist ideologisch bereit für Faschisten."

Offiziell ist Köktürk, alias Captain Canbi, "bekannt u.a. für seine Gags auf Twitter". Im April 2022 schrieb er für das Zeit-Magazin einen Gastartikel mit der Überschrift: "Angststörung: Mit dem Tod am Ende". Einleitend heißt es dort: "Herzrasen, Schweiß auf der Stirn, schwerer Atem und Tunnelblick". In seinem aktuellen X-Posting schreibt Köktürk weiter, bezugnehmend seines persönlichen "Tunnelblicks":

"Und das wird den faschistischen Diskurs, der sowieso schon im Volk angekommen ist, noch mehr verstärken. Bis ich, als jemand der das Feindbild im Gesicht trägt, nicht mal mehr engsten Freunden trauen kann."

Am 5. September reagierte der "Gag-Schreiber" auf die Bemerkung des CDU-Politikers Merz: ""Nicht Berlin, nicht Kreuzberg - Gillamoos - in Bayern - , meine Damen und Herren, das ist Deutschland!", mit dem Kommentar:

"Nächste Woche hat Friedrich Merz zwei Augenklappen und macht einen Rückwärtssalto, dabei den Hitlergruß."

Ein weiteres X-Posting des ZDF-Mitarbeiters:

