Polen: Bier aus Vagina-Bakterien kommt auf den Markt

Was fällt einem nicht alles ein, um den Umsatz zu steigern: Die polnische Brauerei „The Order of Yoni“ (Yoni bedeutet auf Hindi so viel wie Vagina) hat ein Bier vorgestellt, das mithilfe von weiblichen Geschlechtsorganen gebraut sein und auch nach ihnen schmecken soll. Dies meldet das russische online Magazin "Sputnik".