Taxifahrt endet in der JVA

Auf der Autobahn 5, aus dem Süden Deutschlands in Richtung Leipzig sollte die Fahrt einer 26-jährigen Frau aus Leipzig am heutigen Freitagmorgen gehen. Die Reise endete für die Frau jedoch in der Justizvollzugsanstalt.

Gegen 04.55 Uhr meldete sich ein Taxifahrer von der Autobahnraststätte Wetterau bei der Polizei und berichtete von Schwierigkeiten mit der Frau, die er als Fahrgast an Bord hatte. Es gab Differenzen bezüglich der Bezahlung der Fahrt. Die Polizei kam zu Hilfe und stellte fest, dass gegen die 26-Jährige ein Haftbefehl vorlag, da sie eine gegen sie ausgesprochene Geldstrafe nicht gezahlt hatte. So nahm die Polizei die Frau an Bord und brachte sie, statt zu ihrem Reiseziel in Leipzig, in die Justizvollzugsanstalt.

Quelle: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau



