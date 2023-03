Lettland beschlagnahmt Autos betrunkener Autofahrer – und spendet sie an die Ukraine

Weiter berichtet RT DE: "In zwei Monaten seit Inkrafttreten des Gesetzes wurden in Lettland bereits 200 Autos von Personen beschlagnahmt, die erwischt wurden, wie sie betrunken hinter dem Steuer saßen.

Reinis Poznaks, der Gründer der Nichtregierungsorganisation "Twitter Convoy", erhielt von der Regierung den Auftrag, die beschlagnahmten Autos in die Ukraine zu bringen. Zwei Dutzend konfiszierte Autos pro Woche hat man ihm versprochen. In einem Tweet schrieb Poznaks:

"Man kann mit Letten in den Krieg ziehen. Das beweisen diejenigen, die an der Front kämpfen, und diejenigen, die in der Nachhut kämpfen und alles aufkratzen, was sie für die Front aufkratzen müssen. Bis zum Sieg. Update 800+"