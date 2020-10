Live-Kamera filmt bizarres Flugobjekt über Petersdom - Vatikan im Visier von Außerirdischen?

Auf den Aufnahmen einer Webcam im Vatikan, die im Internet den Blick auf den Petersdom überträgt, will ein Ufo-Enthusiast ein unbekanntes Flugobjekt entdeckt haben. Über die seltsame Sichtung schreibt der Verschwörungstheoretiker in seinem Blog „UFO Sightings Daily“.

Weiter schreibt hierzu das russische online Magazin "Sputnik" auf der deutschen Webseite: "Der selbsternannte Ufo-Experte Scott C. Waring bringt in seinem Blog wilde Spekulationen über die Sichtung über der Basilika Sankt Peter im Vatikan zum Ausdruck, die er in dem Filmmaterial einer Webcam machte.

„Dieses Ufo hat möglicherweise das Hauptgebäude besucht“, glaubt der Ufo-Jäger.

„Ich glaube, dass Außerirdische dort geforscht, gelernt und Informationen gesammelt haben, um mehr über die Katholische Kirche zu erfahren. Sie haben sich an diesem Tag möglicherweise sogar heimlich mit Papst Franziskus getroffen“, spekuliert er weiter.

Und auch wenn Waring davon überzeugt ist, dass dies ein „hundertprozentiger Beweis“ dafür ist, dass Außerirdische den Vatikan besuchen, bleiben einige User skeptisch.

Unter dem Clip, den Waring zu seinem Beitrag veröffentlichte, versuchen einige Nutzer eine plausible Erklärung zu finden.

„Das ist Schmutz oder Dreck auf dem Kameraobjektiv“, schreibt ein Kommentator.

„Muss ein Vogel oder ein Ballon sein“, vermutet ein anderer User.

Zu beurteilen, worum es sich hier tatsächlich handelt, bleibt alleine Ihnen überlassen."

Quelle: Sputnik (Deutschland)