Der tägliche Wahnsinn: Tagesschau-Sprecher bekommt bei Lesung Torte ins Gesicht

"Schöne neue Welt" oder einfach nur der normale Irrsinn? Täglich ist man als Medienkonsument mit Meldungen aus allen möglichen Themenbereichen konfrontiert, die man vor wenigen Jahren noch als Satire verbucht hätte. Wir präsentieren hier in loser Folge eine kleine Auswahl aktueller Fälle. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Tagesschau-Sprecher bekommt bei Lesung Torte ins Gesicht. Sein Arbeitgeber ARD verschweigt den Vorfall. Könnte es am Vorwurf "Hetze gegen Flüchtlinge und Rassismus" liegen?

Der Tagesschau-Sprecher Constantin Schreiber schrieb im Jahr 2021 ein Buch mit dem Titel: "Die Kandidatin". Schreiber wurden in Rezensionen, zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung, inhaltlich "Frauenhass, Homophobie und Rassismus" vorgeworfen. Die SZ nannte es "ein reaktionäres Manifest". Das Buch handelt von einer fiktiven muslimischen Kanzlerkandidatin in Deutschland.

Zu seiner jüngsten Buchlesung, hinsichtlich eines neuen Werkes, berichten nun Studenten der veranstaltenden Uni Jena:

Keine Bühne für Rassismus - Eine Torte für #ConstantinSchreiberDie FSU #Jena und Thalia luden den #Tagesschau Sprecher und Autor rassistischer Hasspamphlete Constantin Schreiber zu einer Lesung seines neuen Buches ein. Das sollte nicht unkommentiert bleiben. pic.twitter.com/UBEQGC8D4p — URL Jena @[email protected] (@url_jena) August 30, 2023

Die ARD schweigt mehr als auffällig hinsichtlich dieses Vorfalls, der unter anderen Umständen und Beteiligungen, mit Sicherheit eine Meldung wert gewesen wäre. Der medienkritische X-Kanal "ÖRR Blog" stellt diesbezüglicher Realität nüchtern fest:

"Die Tagesschau berichtet weiterhin nicht über den Angriff auf ihren Sprecher Constantin Schreiber durch radikale Linke. Dafür aber über eine Tomatenschlacht in Spanien."

Die Tagesschau berichtet weiterhin nicht über den Angriff auf ihren Sprecher Constantin Schreiber durch radikale Linke. Dafür aber über eine Tomatenschlacht in Spanien. #ReformOerr #OerrBlog pic.twitter.com/fJVdoM4kr7 — ÖRR Blog. (@OERRBlog) September 1, 2023

