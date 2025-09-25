Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Gresse: LKW verliert Mist auf der Fahrbahn

Gresse: LKW verliert Mist auf der Fahrbahn

Freigeschaltet am 25.09.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Aufgrund eines technischen Defekts an einem Anhänger ist es heute Nachmittag auf der Kreisstraße 4 zwischen Leisterförde und Fortkrug zu erheblichen Straßenverschmutzungen gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen öffnete sich während der Fahrt unbemerkt eine Ladeklappe am Anhänger eines LKW, sodass sich über eine Strecke von etwa 1,5 Kilometern größere Mengen Mist auf der Fahrbahn verteilten.

Der verantwortliche Landwirtschaftsbetrieb ist aktuell damit beschäftigt, die Straße zu reinigen. Auch die Straßenmeisterei wurde informiert. Bis zum Abschluss der Reinigungsarbeiten ist auf dem betroffenen Straßenabschnitt weiterhin mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Quelle: Polizeipräsidium Rostock (ots)

