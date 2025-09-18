Sankt-Augustin: Vier Tatverdächtige nach Diebstahlsserie festgenommen

Am Donnerstag (18. September) nahm die Polizei in Troisdorf und Sankt Augustin insgesamt vier Personen fest, die im Verdacht stehen, eine Serie an Diebstählen begangen zu haben.

Seit März dieses Jahres kam es in Bonn, Hennef, Königswinter, Lohmar, Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichterroth, Sankt Augustin, Siegburg und Swisttal zu mehreren Diebstählen hochwertiger Felgensätze. (Dazu wurde unter anderem diese Meldung veröffentlicht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/6092902)

Zunächst unbekannte Tatverdächtige bockten dazu in den Nachtstunden bevorzugt Pkw des Herstellers Audi auf Steine oder Holzklötze auf und entwendeten jeweils die Räder. Neben dem Beuteschaden, der meist zwischen 4.000 und 8.000 Euro lag, entstanden mitunter auch erhebliche Sachschäden an den Fahrzeugen.

Umfangreiche Ermittlungen des Kriminalkommissariats 3 der Siegburger Polizei führten zu einer vierköpfigen Tätergruppe.

Im Zuge der kriminalpolizeilichen Arbeit konnten 12 Felgen sichergestellt werden, die zuvor in Sankt Augustin und Swisttal gestohlen worden waren. Ein Transporter, der vermutlich dazu genutzt werden sollte, das Diebesgut ins Ausland zu transportieren, konnte am 13. September auf einer Autobahn in Rheinland-Pfalz kontrolliert und beschlagnahmt werden.

Am frühen Donnerstagmorgen folgten schließlich Durchsuchungen und Festnahmen in Troisdorf, Sankt Augustin und Köln. Dabei wurden Beweismittel wie Mobiltelefone, Werkzeuge und ein weiteres Tatfahrzeug sichergestellt und die vier Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Ein 21-jähriger Sankt Augustiner wurde wegen fehlender Haftgründe nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Gegen einen 21-jährigen Troisdorfer, einen 25-jährigen Sankt Augustiner und einen 26-jährigen Kölner wurden Haftbefehle vollstreckt.

Die Männer müssen sich nun wegen des Verdachts des Bandendiebstahls und der gewerbsmäßigen Hehlerei verantworten.

Quelle: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis (ots)