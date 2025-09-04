Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Kurioses Hahn: Auto durch Garagenwand geschoben

Hahn: Auto durch Garagenwand geschoben

Freigeschaltet am 04.09.2025 um 13:09 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei
Bild: Polizei

Am Mittwoch, 3. September 2025, kam es in Haan zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall: Ein BMW fuhr durch das geschlossene Tor in eine Garage und drückte das darin befindliche Auto durch die Rückwand gegen ein benachbartes Haus.

Bild: Polizei
Bild: Polizei

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen: Gegen 18 Uhr durchbrach ein 76-jähriger Duisburger aus unbekannten Gründen mit seinem BMW 540i von außen ein Garagentor in der Friedrich-Ebert-Straße. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein in der Garage stehender Mercedes-Benz 190 durch die Rückwand gedrückt und kam erst an der Fassade eines angrenzenden Einfamilienhauses zum Stehen.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. An den Autos, der Garage und am betroffenen Haus entstand jedoch ein hoher Sachschaden. Beide Autos wurden von der Feuerwehr mit technischen Mitteln befreit. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Quelle: Polizei Mettmann (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte schirm in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige