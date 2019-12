Ludwigshafen: Taxifahrt ohne Ziel

Bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 schlug am Samstagmorgen ein Taxifahrer auf, der mit seinen beiden Fahrgästen in Streit geraten war. Im Gepäck hatte er zwei Männer im Alter von 54 und 58 Jahren. Zunächst gingen die Polizeibeamten davon aus: Hier will bestimmt jemand die Zeche prellen. Aber weit gefehlt.

Tatsächlich weigerten sich die Fahrgäste partout, ihr Ziel zu nennen. Da die Sache in so einem Falle nun mal einfach ist - ohne Ziel keine Taxifahrt - konnten die Beamten den Streit schnell lösen. Sie schickten die beiden los, zu Fuß ihren Weg zu finden. Um welches Ziel es sich schließlich handelte, blieb unklar. Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)

