Ex-Botschafter in Deutschland Melnyk wird nun Ukraine in Brasilien diplomatisch vertreten

Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij hat den bis dato Vizeaußenminister Andrei Melnyk zum Botschafter in Brasilien ernannt. Das entsprechende Dekret wurde am Dienstag vom Präsidentenbüro veröffentlicht. Die Personalie war bereits Mitte Mai bekannt geworden, als die Regierung in Brasília Melynk das Agrément erteilt hatte. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Diplomat war von 2015 bis 2022 Botschafter in Deutschland gewesen. In der deutschen Öffentlichkeit wurde er durch seine verbalen Ausfälle bekannt. So bezeichnete er Bundeskanzler Olaf Scholz einmal als "beleidigte Leberwurst". Nach seiner Abberufung nach Kiew wurde der Diplomat im vergangenen November Vizeaußenminister der Ukraine. Gründe für die Zurückstufung zum Botschafter wurden nicht bekannt." Quelle: RT DE