„Ohne CO₂-Sauger wird's eng!" – Forscher warnt

„Ohne CO₂-Sauger wird’s eng!“ – Forscher warnt

Freigeschaltet am 01.10.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Nach der Lehre einiger weniger Menschen, muß die Menschheit schon wieder im Höllenfeuer brennen wegen Klimasünden? Eine CO2 Ablaß könnte Erlösung bringen? ;) (Symbolbild)
Nach der Lehre einiger weniger Menschen, muß die Menschheit schon wieder im Höllenfeuer brennen wegen Klimasünden? Eine CO2 Ablaß könnte Erlösung bringen? ;) (Symbolbild)

Bild: Unbekannt / Eigenes Werk

Der Klimaforscher Ottmar Edenhofer hält den Einsatz von Negativemissionen für unverzichtbar, um die langfristigen Klimaziele zu erreichen, meldet die dts Nachrichtenagentur. Er fordert Politik und Wirtschaft zu klaren Rahmenbedingungen und Pilotprojekten auf, berichtet FinanzNachrichten.de.

Edenhofer argumentiert, Restemissionen aus Industrie, Landwirtschaft und Luftverkehr ließen sich allein mit Einsparungen kaum vollständig eliminieren. Technologien wie Bioenergie mit CO₂-Abscheidung, direkte Luftabscheidung sowie Aufforstung und Humusaufbau könnten eine Lücke schließen. Dafür brauche es Zertifikate-Regeln, verlässliche Fördermechanismen und eine robuste Überwachung von Dauer und Qualität der Speicherung.

Zugleich warnt er, Negativemissionen dürften nicht als Ersatz für Emissionsminderungen missverstanden werden. Vorrang hätten Effizienz, Erneuerbare und Elektrifizierung, während CO₂-Entnahme die verbleibenden Restmengen adressiere.

Quelle: ExtremNews

