Ingrid Newkirk, Mitbegründerin der Tierschutzorganisation PETA, hat ihr Testament um mehrere Punkte ergänzt, in denen sie darüber schreibt, wer nach dem Tod ihre Körperteile und Organe erhalten soll – und für welche "Verbrechen". Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Mit ihrem neu verfassten Testament versucht die Aktivistin, die Öffentlichkeit auf das Problem der Tierquälerei und Umweltverschmutzung aufmerksam zu machen. Das Dokument erschien auf der Webseite der Organisation.

PETA President & Founder @IngridNewkirk has plans to continue her animal rights mission even after death ✊🐾 pic.twitter.com/JAT4EmKSoa — PETA (@peta) June 5, 2023

So will Newkirk beispielsweise, dass ein Teil ihrer Haut dem britischen Verteidigungsministerium überlassen wird, weil dieses echtes Bärenfell für die Mützen der Königsgarde verwendet.

Dem britischen König Charles III. möchte sie nach ihrem Tod ein Stück von ihrem Hals übereignen, wegen der Verbindung der königlichen Familie mit dem Brieftaubensport. Ihre Leber soll vakuumverpackt an den französischen Präsidenten Macron geschickt werden. Damit prangert sie Frankreichs Position als größter Produzent von Foie gras und die von Tierschützern als grausam bezeichneten Methoden der Zwangsernährung von Enten an. Ihre Lippen soll der US-Präsident Joe Biden erhalten, damit er aufhört, zum Erntedankfest Truthühner zu "begnadigen", bevor sie auf dem Mittagstisch landen.

Ihre Füße möchte die Aktivistin als Schirmständer verarbeitet auf den Tribünen der Pferderennbahn in Aintree sehen. Ihre Beine sollen gewaltsam gebrochen werden und die Besucher am Eingang an die Verletzungen erinnern, die die Pferde während der Rennen erleiden.

Newkirks Testament besagt, dass einige Teile ihres Herzens unter der Formel-1-Rennstrecke Hockenheim in Deutschland und der Motorsport-Rennstrecke Silverstone in Großbritannien begraben werden sollen. Sie begründete diese Entscheidung damit, dass Autoreifen und Abgase die Umwelt erheblich schädigen.

Den Rest ihres Herzens vermachte die Tierschützerin an Elon Musk. Sie sei sich sicher, dass sein Unternehmen Neuralink, das Ende Mai die Erlaubnis erhielt, Gehirn-Chips an Menschen zu testen, während der Experimente viele Affen, Schweine, Ratten und Schafe getötet habe.

Newkirk beschloss, ihre Eingeweide in eine Hülle für Würstchen zu verwandeln und diese an den türkischen Star-Koch und Fleischer Nusret Gökçe zu schicken. Ihr Fleisch soll in einem "menschlichen Grill" gebraten werden und auch zu einem Ledergürtel verarbeitet werden.

Die 73-Jährige hatte die erste Fassung ihres Testaments bereits im Jahr 2003 verfasst. Doch die Tierschützerin entschied sich für eine Aktualisierung, da 20 Jahre später bedeutendere Probleme aufgetaucht seien, denen man ihrer Meinung nach mehr Aufmerksamkeit schenken soll."

